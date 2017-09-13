Мединский назвал беззаконием и цензурой любые попытки давления на кинотеатры
Так глава Минкультуры РФ прокомментировал развитие ситуации вокруг фильма «Матильда».
Так глава Минкультуры РФ прокомментировал развитие ситуации вокруг фильма «Матильда».
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Министр культуры России Владимир Мединский назвал любые попытки давления на кинотеатры в связи с показом фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя цензурой и беззаконием.
«Любые намерения “инициативщиков” на местах “запретить показ”, любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры — это чистой воды беззаконие и цензура, которая напрямую запрещена Конституцией РФ», — заявил ТАСС глава Минкультуры.
Кроме того, Владимир Мединский заявил, что посмотрел фильм «Матильда» и не увидел в нем ничего оскорбительного.
Лично я фильм видел. Не буду обсуждать его содержание — это просто некорректно, пока его не увидят зрители. Но свидетельствую: в нем нет ничего оскорбительного ни для памяти Николая II, ни для истории российской монархии.