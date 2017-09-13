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13:23 (мск), источник: ТАСС

Мединский назвал беззаконием и цензурой любые попытки давления на кинотеатры

Так глава Минкультуры РФ прокомментировал развитие ситуации вокруг фильма «Матильда».

Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Министр культуры России Владимир Мединский назвал любые попытки давления на кинотеатры в связи с показом фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя цензурой и беззаконием.

«Любые намерения “инициативщиков” на местах “запретить показ”, любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры — это чистой воды беззаконие и цензура, которая напрямую запрещена Конституцией РФ», — заявил ТАСС глава Минкультуры.

Кроме того, Владимир Мединский заявил, что посмотрел фильм «Матильда» и не увидел в нем ничего оскорбительного.

Лично я фильм видел. Не буду обсуждать его содержание — это просто некорректно, пока его не увидят зрители. Но свидетельствую: в нем нет ничего оскорбительного ни для памяти Николая II, ни для истории российской монархии.
Владимир Мединский
2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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А Б
По сути слова Мединского нужно понимать так, что беззаконием и цензурой, которая официально в РФ как бы отсутствует, занимается представитель Госдумы,...
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