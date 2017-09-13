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13:29 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Аллею голубых елей высадили сотрудники Уральского института кардиологии

Рядом с Уральским институтом кардиологии появилась аллея голубых елей. Сегодня дать начало новой традиции решили сами сотрудники института.

Источник: Вести - Екатеринбург

«Сначала посадим мы, а потом придут наши дети и будут продолжать. Это будет уже кардиологическая аллея поколений. Мы, потом наши дети, потом наши внуки. Я думаю, потом эта традиция будет жить и в других организациях», — сказал директор Уральского института кардиологии Ян Габинский.

Высадка елей — это заключительный этап реконструкции кардиоцентра: в этом году у здания обновился фасад. За озеленение двора врачи, медсестры и санитары взялись сами. Первой партией высадили восемь деревьев, в ближайшее время под каждой появятся таблички с названием отделения.

В будущем ели и другие деревья планируют посадить вокруг всего здания.

«За 40 лет тут были непонятные кусты, непонятные растение какие-то. В общем, хотелось бы, чтобы были растения, достойные этого здания», — говорит заместитель главного врача по лечебной работе Уральского института кардиологии Марина Фрейдлина.

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