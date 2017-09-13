Аллею голубых елей высадили сотрудники Уральского института кардиологии

Источник: Вести - Екатеринбург

«Сначала посадим мы, а потом придут наши дети и будут продолжать. Это будет уже кардиологическая аллея поколений. Мы, потом наши дети, потом наши внуки. Я думаю, потом эта традиция будет жить и в других организациях», — сказал директор Уральского института кардиологии Ян Габинский.

Высадка елей — это заключительный этап реконструкции кардиоцентра: в этом году у здания обновился фасад. За озеленение двора врачи, медсестры и санитары взялись сами. Первой партией высадили восемь деревьев, в ближайшее время под каждой появятся таблички с названием отделения.

В будущем ели и другие деревья планируют посадить вокруг всего здания.