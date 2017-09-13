Центр Новосибирска перекроют для празднования 80-летия Новосибирской области
Объезд доступен по дорогам общего пользования, заявили в мэрии.
Объезд доступен по дорогам общего пользования, заявили в мэрии.
Центр Новосибирска перекроют для празднования 80-летия Новосибирской области, об этом сообщает
В период подготовки и проведения мероприятий будет временно прекращено движение транспортных средств с 19 часов 30 минут 15 сентября до 5 часов 17 сентября по ул. Ленина на участках от площади им. Ленина до ул. Советской, от ул. Советской до ул. Урицкого, от ул. Урицкого до ул. Революции.
С 9 до 22 часов 16 сентября:
— по Красному проспекту на участке от ул. Фрунзе до ул. Мостовой;.
— по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта;.
— по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;.
— по Вокзальной магистрали на участке от проспекта Димитрова до ул. Советской;.
— по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;.
— по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;.
— по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина;.
— по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;.
— по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;.
— по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;.
— по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;.
— по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;.
— по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;.
— по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;.
— по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;.
— по ул. Сибревкома на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;.
— по ул. Спартака на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;.
— по ул. Каинской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта.
С 19 часов 30 минут до 20 часов 30 минут 16 сентября — по ул. Серебренниковской на участке от ул. Максима Горького до ул. Мостовой.
Объезд доступен по автомобильным дорогам общего пользования.