Центр Новосибирска перекроют для празднования 80-летия Новосибирской области, об этом сообщает пресс-центр мэрии. .

В период подготовки и проведения мероприятий будет временно прекращено движение транспортных средств с 19 часов 30 минут 15 сентября до 5 часов 17 сентября по ул. Ленина на участках от площади им. Ленина до ул. Советской, от ул. Советской до ул. Урицкого, от ул. Урицкого до ул. Революции.

С 9 до 22 часов 16 сентября:

— по Красному проспекту на участке от ул. Фрунзе до ул. Мостовой;.

— по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта;.

— по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;.

— по Вокзальной магистрали на участке от проспекта Димитрова до ул. Советской;.

— по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;.

— по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;.

— по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина;.

— по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;.

— по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;.

— по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;.

— по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;.

— по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;.

— по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;.

— по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;.

— по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;.

— по ул. Сибревкома на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;.

— по ул. Спартака на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;.

— по ул. Каинской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта.

С 19 часов 30 минут до 20 часов 30 минут 16 сентября — по ул. Серебренниковской на участке от ул. Максима Горького до ул. Мостовой.