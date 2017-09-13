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13:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирию придет потепление до +24 градусов

Курточки и ветровки можно будет на время снять.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +20° 88% 758 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Комсомольская правда

Долгожданному бабьему лету быть! Жителям Башкирии все-таки выпала возможность поносить легкие платья и рубашки.

Теплые и хорошие новости сообщили синоптики — завтра, 14 сентября, в Башкирию придет настоящая летняя погода. Столбик термометра днем покажет +24 градуса, а на небе не будет ни одного облачка. Ночи останутся прохладными — ожидается 9 градусов тепла.

— Дождей не будет, ветер подует с юга. Такая погода продержится несколько дней, — отметили синоптики.

Погода в Башкирии очень непредсказуемая — еще вчера в Белорецке выпал снег, а на завтра уже прогнозируется жара.

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