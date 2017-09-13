В Башкирию придет потепление до +24 градусов

Источник: Комсомольская правда

Долгожданному бабьему лету быть! Жителям Башкирии все-таки выпала возможность поносить легкие платья и рубашки.

Теплые и хорошие новости сообщили синоптики — завтра, 14 сентября, в Башкирию придет настоящая летняя погода. Столбик термометра днем покажет +24 градуса, а на небе не будет ни одного облачка. Ночи останутся прохладными — ожидается 9 градусов тепла.

— Дождей не будет, ветер подует с юга. Такая погода продержится несколько дней, — отметили синоптики.