В Симферополе начали сносить незаконные шлагбаумы

Власти Симферополя снесли в городе 25 шлагбаумов, установленных незаконно. Об этом сообщила ио главы администрации Галина Александрова.

— От жителей города постоянно в адрес администрации поступают жалобы о том, что на тротуарах и придомовых территориях размещаются различные устройства, препятствующие движению и парковке транспортных средств, — рассказала Александрова. — Кроме этого, подобные устройства препятствуют работе пожарных автомобилей и машин скорой помощи.

Именно поэтому на этой неделе в городе демонтировали 25 заграждающих устройств различных типов. Пока установлены семь собственников таких конструкций, в отношении них составлены административные протоколы за нарушение Правил благоустройства.