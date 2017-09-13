Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Выяснилось, кто стоит за массовыми минированиями в городах России
Названа главная причина смерти во время секса
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Захарова прокомментировала приговор россиянина к смертной казни
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
Выяснилось, кто стоит за массовыми минированиями в городах России
Россия и Китай «оскорбили» США в ООН - СМИ
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
"До и после пластики": Варнава поделилась фото в юности - СМИ
СМИ: Лолита в шортах хвастается стройными ногами
Россиянка найдена мертвой в отеле Паттайи
«Аж иссохся от злобы»: Леонтьев на слова Улюкаева
СМИ: Пушков колко прокомментировал «прорыв» Саакашвили на Украину
Постпред РФ назвал беспрецедентным случай в ОБСЕ
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Тест: отличаете ли вы шалаш от вигвама?
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
10Apple показала новые iPhone
13:32 (мск), источник: Комсомольская правда

В Симферополе начали сносить незаконные шлагбаумы

Власти получили от местных жителей массу жалоб на подобные конструкции.

Власти Симферополя снесли в городе 25 шлагбаумов, установленных незаконно. Об этом сообщила ио главы администрации Галина Александрова.

— От жителей города постоянно в адрес администрации поступают жалобы о том, что на тротуарах и придомовых территориях размещаются различные устройства, препятствующие движению и парковке транспортных средств, — рассказала Александрова. — Кроме этого, подобные устройства препятствуют работе пожарных автомобилей и машин скорой помощи.

Именно поэтому на этой неделе в городе демонтировали 25 заграждающих устройств различных типов. Пока установлены семь собственников таких конструкций, в отношении них составлены административные протоколы за нарушение Правил благоустройства.

— Что касается крупногабаритным сооружений — бетонных блоков, ворот, вопрос будет рассматриваться муниципальной комиссией, демонтаж будет проводиться с привлечением специальной техники, — отметила ио главы администрации.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Голливуд в шоке: Анджелина Джоли ест не каждый день
Какую пенсию получает Алла Пугачева
Задержан замглавы ФСИН Олег Коршунов
В Египте предложили отменить въездные визы для туристов из РФ
Сечин заявил, что Улюкаев требовал от него взятку жестом
Дипломатов РФ оштрафуют за сжигание мусора в консульстве
WADA ждет от РФ принятия ответственности за допинговую систему
Мединский назвал беззаконием попытки давления на кинотеатры
Суд признал «Трансаэро» банкротом
Спорт
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл «Бенфику» в матче ЛЧ Ранее ЦСКА ни разу не начинал групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
BMW во Франкфурте: огромный кроссовер Х7 и крутой электрокар Немцы показали концепты X7 iPerformance и i Vision Dynamics
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом» В сети появились фотографии, подтверждающие старт проекта «Бабий бунт»
Недвижимость
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
Дома реновации могут появиться в промзонах
Самые необычные храмы мира (фото)
Игорь Крутой застроит жильем промзону на юге Москвы
Леди
В моду вошли кожаные чапсы (фото) Редакция «Леди Mail.Ru» поговорила с российскими дизайнерами и байерами о самых интересных тенденциях осени
Дети
Владимир Машков: «Воспитывать детей я не умею и не собираюсь» Актер дал первое интервью вместе со своей дочерью — Марией Машковой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь