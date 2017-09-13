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14:05 (мск), источник: НИА Самара

Директором самарской гимназии № 1 стала Лариса Загребова

Бывшая директор гимназии № 1 задержана по подозрению в получении взятки.

Директором самарской гимназии № 1 стала Лариса Загребова, занимавшая пост заместителя министра образования Самарской области.

Напомним, бывшая директор гимназии № 1 задержана по подозрению в получении взятки. Она получила от мужчины 600 тысяч рублей за зачисление его детей в гимназию. Позже женщина получила оставшуюся часть взятки — 200 тысяч рублей.

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