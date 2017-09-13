Директором самарской гимназии № 1 стала Лариса Загребова
Бывшая директор гимназии № 1 задержана по подозрению в получении взятки.
Бывшая директор гимназии № 1 задержана по подозрению в получении взятки.
Директором самарской гимназии № 1 стала Лариса Загребова, занимавшая пост заместителя министра образования Самарской области.
Напомним, бывшая директор гимназии № 1 задержана по подозрению в получении взятки. Она получила от мужчины 600 тысяч рублей за зачисление его детей в гимназию. Позже женщина получила оставшуюся часть взятки — 200 тысяч рублей.