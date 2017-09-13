Соловьев рассказал о начале «канальных войн» из-за шутки Урганта

Телеведущий канала «Россия 1» Владимир Соловьев заявил, что ему «наплевать», будет ли его коллега с Первого канала Иван Ургант отвечать на его реплику после взаимного обмена колкостями.

Мне вообще наплевать. Это его дело, и даже не его, а руководства канала. Владимир Соловьев Телеведущий

Телеведущий уверен, что о ехидной шутке Урганта о нем и его передаче на «России 1» не мог не знать гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Соловьев отметил, что его ответа Урганту в эфире на Москву не было. Он также сказал, что Ургант оскорбил канал «Россия 1», а это некорректно.

Конфликт между телеведущими «Первого» и «России 1» разгорелся после выхода очередного выпуска шоу «Вечерний Ургант» 7 сентября. Темой передачи был здоровый образ жизни. В студии приглашенный блогер Ирена Понарошку рассказывала зрителям о правильном питании и уходе за собой.

Во время беседы гостья шоу предложила Урганту нанести на лицо принесенную ей маску, а когда ведущий сделал это — сообщила, что это соловьиный помет.

«Это хорошее название для программы на канале «Россия 1», — пошутил в ответ Ургант.

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Владимир Соловьев ведет на «России 1» программу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Выходка Урганта не осталась без ответа — в выпуске от 11 сентября, посвященном украинскому сайту «Миротворец», Соловьев поинтересовался, не внесен ли Иван Ургант в базу данных «Миротворца».

«Но, с другой стороны, я знаю отличный способ сделать так, чтобы не попасть в “Миротворец”. Достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня», — добавил телеведущий. Соловьев выразил мнение, что своей шуткой Ургант пытался заслужить симпатии украинской телеаудитории.

«Все украинские сайты с радостью печатают: “Ай, молодец, Ургант!” Молодец, Ваня, ты не окажешься в одном списке со своим папой (Актер Андрей Ургант внесен в базу “Миротворца” — “Газета.Ru”) и со многими достойными людьми», — продолжил Соловьев.

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Но на этом история не закончилась — на следующий день в твиттер-аккаунте Гриши Урганта (творческий псевдоним телеведущего) было опубликовано сообщение о том, что Владимир Соловьев добавил его в черный список. «Друзья, у меня горе» — написал Ургант, добавив к публикации смеющиеся смайлики.

Тогда же в СМИ появилась информация о том, что Иван Ургант готовит ответ на слова своего коллеги Владимира Соловьева, касающиеся шутки про «соловьиный помет». Ургант ответит Соловьеву 13 сентября.

12 сентября Соловьев продолжил обсуждение ситуации с ведущим Первого канала в интервью сайту KP.RU. Он выразил уверенность в том, что пассаж про «соловьиный помет» был не «шуточкой Вани», а «репризой» руководства Первого канала. «Видно, кто-то больно переживает уход ряда ведущих с Первого канала на телеканал “Россия”. Здесь Ургант — средство», — пояснил он.

«Это объявление войны», — заявил Соловьев в ходе интервью.

При этом телеведущий отметил, что прежде у Урганта с ним были хорошие отношения. Кроме того, Соловьев выразил мнение, что руководство Первого канала стремилось вызвать шумиху в украинских СМИ. «То, с какой радостью шуточку (не удивлюсь, что он ее еще и не сам писал) подхватили украинские пробандеровские сайты, показывает, как в тему вошел Ваня. Я не думаю, что на этом канале работают настолько наивные люди, которые не могли просчитать этой элементарной реакции украинской стороны. Значит, это делают осознанно…», — предположил Соловьев.

В свою очередь, сценаристы «Вечернего Урганта» утверждают, что шутка про помет являлась импровизацией ведущего и не была прописана в сценарии.

В конфликт оказался отчасти вовлечен и отец Ивана, актер Андрей Ургант — он прокомментировал ситуацию с Соловьевым в беседе с корреспондентом ФАН. Ургант-старший заявил, что он в любом случае поддержит сторону сына. При этом он признался, что не в курсе всех подробностей конфликта с Соловьевым.