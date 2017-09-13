Кадетские классы МЧС открыли на базе Бердской школы
Кадетские классы МЧС открыли сегодня на базе Бердской школы номер два. Вместо преподавателей — настоящие спасатели. На первом уроке побывала съемочная группа «Вестей».
Кадетские классы МЧС открыли сегодня на базе Бердской школы номер два. Вместо преподавателей — настоящие спасатели. На первом уроке побывала съемочная группа «Вестей».
Правильно наложить шину должен уметь каждый — даже ребенок. Или сделать
Алена Беляева, корреспондент: «Сегодня занятие пробное, но дети уже активно тянут руки, чтобы попробовать себя в таком нелегком деле. С этого момента спасатели встанут наравне с учителями. Такие занятия будут проводиться еженедельно».
Второклассник Ваня внимательно слушает и запоминает. Говорит — это может стать его будущей профессией.
Иван Малахов, ученик 2-ого класса школы № 2 г. Бердск: «Я хочу быть спасателем. Чтобы в экстренных ситуациях можно было спасти людей. Искусственное дыхание, шину наматывать, повязку делать — Это интересно».
Надеть тяжелое снаряжение и выехать на возгорание — на это всего минута. Так работают пожарные. В экстренных ситуациях — время не ждет. Лишь бы успеть. Но главное — захотеть помочь.
Константин Рожко, начальник 5-ого отряда Федеральной противопожарной службы: «Ежегодно возрастают риски для жизни и здоровья людей, для того чтобы детишек с раннего возраста обучать. Чтобы мы не хватались за наши новомодные телефоны, не записывали, не предавали,
Полноценные 45 минут. Раз в неделю. Ученики первых и вторых классов будут совершать маленькие подвиги — пока ради жизни кукол. Но каждая такая тренировка