Кадетские классы МЧС открыли на базе Бердской школы

Источник: Вести - Новосибирск

Правильно наложить шину должен уметь каждый — даже ребенок. Или сделать сердечно-легочный массаж. Сил у школьников пока не хватает, но они придут. С возрастом и практикой. Опытом поделились сотрудники МЧС. Те, кто каждый день вытаскивает людей из воды, горящих зданий. Сейчас вместе с учениками они «спасают» манекены.

Алена Беляева, корреспондент: «Сегодня занятие пробное, но дети уже активно тянут руки, чтобы попробовать себя в таком нелегком деле. С этого момента спасатели встанут наравне с учителями. Такие занятия будут проводиться еженедельно».

Второклассник Ваня внимательно слушает и запоминает. Говорит — это может стать его будущей профессией.

Иван Малахов, ученик 2-ого класса школы № 2 г. Бердск: «Я хочу быть спасателем. Чтобы в экстренных ситуациях можно было спасти людей. Искусственное дыхание, шину наматывать, повязку делать — Это интересно».

Надеть тяжелое снаряжение и выехать на возгорание — на это всего минута. Так работают пожарные. В экстренных ситуациях — время не ждет. Лишь бы успеть. Но главное — захотеть помочь.

Константин Рожко, начальник 5-ого отряда Федеральной противопожарной службы: «Ежегодно возрастают риски для жизни и здоровья людей, для того чтобы детишек с раннего возраста обучать. Чтобы мы не хватались за наши новомодные телефоны, не записывали, не предавали, все-таки имели чувство сострадания и приходили на помощь».