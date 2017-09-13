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14:40 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

«Лимонад Фест» пройдет в Ростове в День города

Гостей фестиваля ждут бесплатные напитки и угощения, конкурсы, выступления артистов, мастер-классы, музыкальные аттракционы.

«Лимонад Фест» состоится в донской столице в День города.

Согласно информации из официальных источников, музыкальный праздник начнется на набережной Дона 16 сентября в 12.00.

Гостей фестиваля ждут бесплатные напитки и угощения, конкурсы, выступления артистов, мастер-классы, музыкальные аттракционы.

В 21.00 начнется концерт с участием группы Tim Big Family и рэпера Vincent.

В 22.00 для ростовчан выступит Стас Костюшкин.

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