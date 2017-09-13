«Лимонад Фест» пройдет в Ростове в День города
Гостей фестиваля ждут бесплатные напитки и угощения, конкурсы, выступления артистов,
Гостей фестиваля ждут бесплатные напитки и угощения, конкурсы, выступления артистов,
«Лимонад Фест» состоится в донской столице в День города.
Согласно информации из официальных источников, музыкальный праздник начнется на набережной Дона 16 сентября в 12.00.
Гостей фестиваля ждут бесплатные напитки и угощения, конкурсы, выступления артистов,
В 21.00 начнется концерт с участием группы Tim Big Family и рэпера Vincent.
В 22.00 для ростовчан выступит Стас Костюшкин.