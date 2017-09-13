В Крыму массово прививаются от гриппа

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

К этому дню в Крым поступила половина годового объема вакцины против гриппа, которая рассчитана на иммунизацию 940 тысяч человек.

По данным Натальи Пеньковской, на данный момент уровень заболеваемости гриппом на полуострове на 43% ниже эпидемического порога. «Мы не находим циркулирующих вирусов, не только гриппа, но и тех, которые предшествуют эпидемическому периоду: это вирус и парагриппа, аденовирусы и другие… Именно в этот период, когда иммунитет довольно хороший, нужно прививаться», — пояснила она.