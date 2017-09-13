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14:57 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму массово прививаются от гриппа

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости (Крым). На сегодняшний день прививки сделали 93 тыс крымчан, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. На иммунизацию уже ушло 20% годовой потребности вакцины.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

К этому дню в Крым поступила половина годового объема вакцины против гриппа, которая рассчитана на иммунизацию 940 тысяч человек.

По данным Натальи Пеньковской, на данный момент уровень заболеваемости гриппом на полуострове на 43% ниже эпидемического порога. «Мы не находим циркулирующих вирусов, не только гриппа, но и тех, которые предшествуют эпидемическому периоду: это вирус и парагриппа, аденовирусы и другие… Именно в этот период, когда иммунитет довольно хороший, нужно прививаться», — пояснила она.

Ранее в эфире радио «Спутник в Крыму» руководитель управления сообщала, что вакцинация населения Крыма и Севастополя в этом году началась 21 августа, то есть гораздо раньше, чем в предыдущие годы. Закончить ее планируют до 1 ноября. По предварительным прогнозам управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю, подъем эпидемической ситуации в регионе в этом году ожидается в ноябре — декабре.

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