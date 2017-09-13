В здании мэрии решено расширить шахту лифта, чтобы им могли пользоваться инвалиды

Шахта одного лифта будет расширена для того, чтобы им могли пользоваться маломобильные граждане, сообщил журналистам после заседания председатель совета Андрей Кропоткин. При этом изучался опыт других муниципалитетов, которые в таких случаях крепили к зданиям городских администраций выносные лифтовые конструкции, однако он был отвергнут. «Я сам, если маломобильные группы, спускаюсь вниз и там общаюсь», — рассказал глава горсовета, назвав ситуацию, при которой инвалид не может подняться наверх, неприемлемой. «Это здание 1923 года, СНИПЫ были совершенно другими, лифтов же не было. Пешком ходили», — добавил он.