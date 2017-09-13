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14:27 (мск), источник: Новый Калининград

В здании мэрии решено расширить шахту лифта, чтобы им могли пользоваться инвалиды

Вариант строительства выносной конструкции был отвергнут.

В здании администрации Калининграда на площади Победы до конца года начнется реконструкция лифтов. Депутаты горсовета на заседании в среду утвердили изменения в бюджет, которые предполагают эти работы, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Шахта одного лифта будет расширена для того, чтобы им могли пользоваться маломобильные граждане, сообщил журналистам после заседания председатель совета Андрей Кропоткин. При этом изучался опыт других муниципалитетов, которые в таких случаях крепили к зданиям городских администраций выносные лифтовые конструкции, однако он был отвергнут. «Я сам, если маломобильные группы, спускаюсь вниз и там общаюсь», — рассказал глава горсовета, назвав ситуацию, при которой инвалид не может подняться наверх, неприемлемой. «Это здание 1923 года, СНИПЫ были совершенно другими, лифтов же не было. Пешком ходили», — добавил он.

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