Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп хамски отверг дружеское предложение России
Названа главная причина смерти во время секса
Фильм, принесший режиссеру Аронофски $329 млн при бюджете $13 млн
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Родители, спасая сына, вместе с ним упали в кратер вулкана
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
"До и после пластики": Варнава поделилась фото в юности - СМИ
СМИ: Лолита в шортах хвастается стройными ногами
Захарова прокомментировала приговор россиянина к смертной казни
Родители, спасая сына, в кратер вулкана
«Беспрецедентный случай»: постпред РФ о хаосе на заседании ОБСЕ
СМИ: Саакашвили с Тимошенко готовят марш на Киев
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
8Салют водородной бомбе
15:00 (мск), источник: РИА Новости

В Китае рабочие положили более 600 «лежачих полицейских» на километр дороги

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Китае появилась автомобильная дорога, на один километр которой приходится более 600 лежачих полицейских. Видео опубликовано в официальном Twitter-аккаунте Global Times.

На записи видно, как машины с трудом преодолевают «полосу препятствий», двигаясь с очень низкой скоростью.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что «лежачие полицейские» расположены на расстоянии полтора метра друг от друга. Причина создания такой необычной дороги не сообщается.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В сети высмеяли фото Порошенко с борщом
США потребовали вывода российских военных из Абхазии и Южной Осетии
Задержан замглавы ФСИН Олег Коршунов
В Египте предложили отменить въездные визы для туристов из РФ
Сечин заявил, что Улюкаев требовал от него взятку жестом
Глава JPMorgan: стоимость биткоина может достичь $20 тысяч
WADA: Власти РФ должны взять на себя ответственность за допинг
Мединский прокомментировал ситуацию вокруг фильма «Матильда»
Суд признал «Трансаэро» банкротом
Спорт
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл «Бенфику» в матче ЛЧ Ранее ЦСКА ни разу не начинал групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
Jaguar представил универсал XF с роскошнейшей «панорамой» Посмотрите на эту панорманую крышу, одну из самых больших в индустрии — её площадь составляет 1,6 «квадрата»!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом» В сети появились фотографии, подтверждающие старт проекта «Бабий бунт»
Недвижимость
Промзоны Петербурга застроят жильем для реновации
Цены на новостройки упали до рекордного уровня
Сбербанк ожидает ставки по ипотеке ниже 7%
Студия с изолированной спальней: проект в Петербурге
Леди
В моду вошли кожаные чапсы (фото) Редакция «Леди Mail.Ru» поговорила с российскими дизайнерами и байерами о самых интересных тенденциях осени
Дети
Как рождение ребенка отражается на теле женщины Беременность и роды не проходят для женского организма без последствий — чего стоит только одна гормональная перестройка. Став мамами, многие из нас замечают у себя не только внутренние, но и внешние изменения. Зачастую эти трансформации носят временный характер, а какие-то из них необратимы.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь