В Китае рабочие положили более 600 «лежачих полицейских» на километр дороги
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Китае появилась автомобильная дорога, на один километр которой приходится более 600 лежачих полицейских. Видео опубликовано в официальном
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В Китае появилась автомобильная дорога, на один километр которой приходится более 600 лежачих полицейских. Видео опубликовано в официальном
На записи видно, как машины с трудом преодолевают «полосу препятствий», двигаясь с очень низкой скоростью.
Отмечается, что «лежачие полицейские» расположены на расстоянии полтора метра друг от друга. Причина создания такой необычной дороги не сообщается.