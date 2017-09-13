В поселке Майский при ремонте дороги обнаружили фрагмент бивня мамонта

Несколько дней назад в поселке Майский во время ремонта дороги был найден фрагмент бивня мамонта. Его передали в Пермский краеведческий музей. Там специалисты выяснили, что фрагмент принадлежит взрослому животному.



В ближайшее время место, где была сделана находка, осмотрят специалисты.