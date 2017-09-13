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14:40 (мск), источник: Новости Перми

В поселке Майский при ремонте дороги обнаружили фрагмент бивня мамонта

Специалисты краеведческого музея не надеются найти на месте скелет целого мамонта, тем более, что фрагменты бивней в Прикамье не редкость.

Несколько дней назад в поселке Майский во время ремонта дороги был найден фрагмент бивня мамонта. Его передали в Пермский краеведческий музей. Там специалисты выяснили, что фрагмент принадлежит взрослому животному.

В ближайшее время место, где была сделана находка, осмотрят специалисты.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Мы не питаем иллюзий найти там всего мамонта, но составить «карточку» местонахождения важно. Находки больших и маленьких фрагментов бивней в Пермском крае, прямо скажем не редкость, — сообщается в группе «Трогонтериевый слон» «ВКонтакте».

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