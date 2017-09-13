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14:52 (мск), источник: РИА Новости

Калининградский кинотеатр «Заря» назвал условия для показа «Матильды»

КАЛИНИНГРАД, 13 сен — РИА Новости. Калининградский кинотеатр «Заря» готов показать зрителям нашумевший еще до своего выхода фильм Алексея Учителя «Матильда», но должен быть обеспечен достаточный уровень безопасности кинотеатра и зрителей, рассказал РИА Новости арт-директор «Зари» Артем Рыжков.

Ранее объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от показа «Матильды» Учителя из-за угроз безопасности.

«Мы пока находимся в режиме standby, общаемся с дистрибьютором, пытаемся понять, какие будут предприняты шаги по защите тех кинотеатров, которые будут работать с “Матильдой”. Да, мы понимаем всю ситуацию, с другой стороны, мы также понимаем, что вся эта ситуация создала беспрецедентный пиар фильму. Желающих не смотреть очень много, но и желающих посмотреть — их тоже очень много», — сказал Рыжков.

Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Ранее представители общественного движения «Царский крест» назвали «Матильду» «антироссийской и антирелигиозной провокацией», а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении Поклонской, отметил, что «пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере, странно».

«Мы ходим поговорить с дистрибьютором, какие будут условия, это тоже очень важный момент для проката — что они предложат. Пока еще время есть — больше месяца, мы решение можем принять и за две-три недели, потому что мы понимаем, что в каком-то дополнительном пиаре фильм уж точно не нуждается, можно объявить и за день», — добавил арт-директор кинотеатра.

Ранее в среду министр культуры РФ Владимир Мединский, говоря о ситуации вокруг фильма «Матильда», заявил, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, при том, что это «обычный художественный фильм».

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