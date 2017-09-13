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15:29 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Павловском районе жители нашли 7-килограммовый гриб дождевик

Деликатесом угостили 12 семей.

Источник: РИА "Воронеж"

Жители Павловска Сергей и Ольга Петряевы нашли гриб дождевик весом 7 кг во вторник, 12 сентября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили сами супруги.

Сергей и Ольга поехали рыбачить на озеро Тахтарка. По пути домой они увидели в зеленой траве нечто странное.

— Сначала подумали, что это большой белый мяч. Но что-то подсказало посмотреть, что же это на самом деле. Подошли и глазам не поверили. Это был гриб! Высотой полметра и обхватом 100 см! Неподалеку росли еще несколько гигантов. Правда, они были поменьше, — рассказал Сергей.

Дома супруги Петряевы взвесили гигантский гриб. Он потянул почти на 7 кг. Обычно грибы дождевики в диаметре не превышают 3−4 см. Ольга пожарила огромный гриб в кляре и угостила деликатесом 12 семей.

— Такой супер-гриб вижу впервые. В интернете прочитала, как готовить дождевики. Вкус получился потрясающий. Угостила соседей. Они подумали, что это рыба. Никто не догадался, что это грибы. Всем он понравился. Часть грибов оставили себе, насушили впрок, часть раздали знакомым, — поделилась Ольга.

Контекст

Дождевик гигантский, относящийся к семейству шампиньоновых, имеет и другое название — головач гигантский. Появляется после обильных дождей в теплое время года на кислых почвах как в лесу, так и на открытых пространствах.

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