В Павловском районе жители нашли 7-килограммовый гриб дождевик
Деликатесом угостили 12 семей.
Деликатесом угостили 12 семей.
Жители Павловска Сергей и Ольга Петряевы нашли гриб дождевик весом 7 кг во вторник, 12 сентября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили сами супруги.
Сергей и Ольга поехали рыбачить на озеро Тахтарка. По пути домой они увидели в зеленой траве нечто странное.
— Сначала подумали, что это большой белый мяч. Но
Дома супруги Петряевы взвесили гигантский гриб. Он потянул почти на 7 кг. Обычно грибы дождевики в диаметре не превышают 3−4 см. Ольга пожарила огромный гриб в кляре и угостила деликатесом 12 семей.
— Такой
Контекст
Дождевик гигантский, относящийся к семейству шампиньоновых, имеет и другое название — головач гигантский. Появляется после обильных дождей в теплое время года на кислых почвах как в лесу, так и на открытых пространствах.