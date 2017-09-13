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15:20 (мск), источник: Actualitati.md

Контрабандист пытался ввести в Молдову зараженное мясо

Уроженец Окницкого района пытался провезти из Украины в Молдову 163 килограмма колбасы, зараженной африканской чумой.

Источник: Actualitati.md

Опасное для здоровья мясо было обнаружено в тайнике автомобиля, где находилось в условиях жуткой антисанитарии, пишет bloknot-moldova.md.

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Мясные изделия уже исследуют инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов. Зараженный товар будет сожжен.

Водитель автобуса, пытавшийся провезти мясо через границу будет оштрафован на 4500 леев.

Отмечается, что колбаса должна была попасть на рынки Молдовы.

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