Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Военная техника Украины двинулась к границам Крыма (видео)
17 советов от самых старых людей планеты
Фильм, принесший режиссеру Аронофски $329 млн при бюджете $13 млн
Журнал, назвавший Путина собакой, ответил посольству России
Родители, спасая сына, вместе с ним упали в кратер вулкана
Вид из космоса: до и после урагана «Ирма»Через острова Карибского моря прошел мощный ураган «Ирма», ставший причиной гибели как минимум 34 человек
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
"До и после пластики": Варнава поделилась фото в юности - СМИ
СМИ: Лолита в шортах хвастается стройными ногами
Захарова прокомментировала приговор россиянина к смертной казни
Родители, спасая сына, в кратер вулкана
«Беспрецедентный случай»: постпред РФ о хаосе на заседании ОБСЕ
СМИ: Саакашвили с Тимошенко готовят марш на Киев
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Фоторепортажи
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
8Салют водородной бомбе
14:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В Москве заметили пропавшего жителя Башкирии

Альберт Тупеев вызывал себе скорую.

Источник: Комсомольская правда

Из Москвы пришла хорошая новость — пропавший еще в мае этого года Альберт Тупеев 31 августа вызывал себе скорую помощь. Волонтеры поисков рассказали, что Альберта так и не госпитализировали.

— Вызов медиков на Смоленскую площадь, 6 был 31 августа. Врачи приехали, но по какой-то причине не увезли Альберта в больницу. Главное, что он жив! — написали родные Альберта в соцсетях.

Напомним, что 39-летний уроженец Учалов перестал выходить на связь в мае этого года. В Башкирии его разыскивает бывшая супруга с детьми. Родственники рассказали, что он уехал на заработки в Москву.

Приметы пропавшего: рост 175 см, глаза карие, спортивное телосложение. На левом запястье тату в виде скорпиона. На правом предплечье тату в виде узора.

Если вы узнали Альберта, пожалуйста, сообщите об этом родственникам по телефону 8−967−459−80−90 или в полицию.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Голливуд в шоке: Анджелина Джоли ест не каждый день
Какую пенсию получает Алла Пугачева
Задержан замглавы ФСИН Олег Коршунов
В Египте предложили отменить въездные визы для туристов из РФ
Сечин заявил, что Улюкаев требовал от него взятку жестом
Глава JPMorgan: стоимость биткоина может достичь $20 тысяч
WADA: Власти РФ должны взять на себя ответственность за допинг
Мединский прокомментировал ситуацию вокруг фильма «Матильда»
Суд признал «Трансаэро» банкротом
Спорт
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл «Бенфику» в матче ЛЧ Ранее ЦСКА ни разу не начинал групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
Jaguar представил универсал XF с роскошнейшей «панорамой» Посмотрите на эту панорманую крышу, одну из самых больших в индустрии — её площадь составляет 1,6 «квадрата»!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом» В сети появились фотографии, подтверждающие старт проекта «Бабий бунт»
Недвижимость
Московскую реновацию могут отдать туркам
Цены на новостройки упали до рекордного уровня
Для ипотечных заемщиков готовят нововведения
Проблемы ипотечников решит специальная комиссия
Леди
В моду вошли кожаные чапсы (фото) Редакция «Леди Mail.Ru» поговорила с российскими дизайнерами и байерами о самых интересных тенденциях осени
Дети
Как рождение ребенка отражается на теле женщины Беременность и роды не проходят для женского организма без последствий — чего стоит только одна гормональная перестройка. Став мамами, многие из нас замечают у себя не только внутренние, но и внешние изменения. Зачастую эти трансформации носят временный характер, а какие-то из них необратимы.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь