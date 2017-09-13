В Москве заметили пропавшего жителя Башкирии

Источник: Комсомольская правда

Из Москвы пришла хорошая новость — пропавший еще в мае этого года Альберт Тупеев 31 августа вызывал себе скорую помощь. Волонтеры поисков рассказали, что Альберта так и не госпитализировали.

— Вызов медиков на Смоленскую площадь, 6 был 31 августа. Врачи приехали, но по какой-то причине не увезли Альберта в больницу. Главное, что он жив! — написали родные Альберта в соцсетях.

Напомним, что 39-летний уроженец Учалов перестал выходить на связь в мае этого года. В Башкирии его разыскивает бывшая супруга с детьми. Родственники рассказали, что он уехал на заработки в Москву.

Приметы пропавшего: рост 175 см, глаза карие, спортивное телосложение. На левом запястье тату в виде скорпиона. На правом предплечье тату в виде узора.