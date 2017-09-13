Более 15 тысяч казанцев уже зарегистрировались на «Кросс нации»

(Город Казань KZN.RU, 13 сентября). Более 15 тысяч казанцев зарегистрировались для участия во всероссийском дне бега «Кросс нации-2017». Желающие принять участие в празднике бега должны обратиться в мандатную комиссию на Центральном стадионе до 15 сентября.

Мандатная комиссия работает с 10.00 до 16.00, интересующие вопросы можно задать по телефону (843) 292−07−87. Напомним, «Кросс нации» пройдет 16 сентября. Для любителей бега предусмотрены дистанции в 1 км. Профессиональные спортсмены могут испытать себя в беге на 1, 2, 4, 6 и 8 км. Забеги будут организованы на площадке, прилегающей к Центральному стадиону, трасса пройдет по Кремлевской набережной, сообщает Комитет физической культуры и спорта.