Министр спорта Крыма пробежит дистанцию в 1,5 км в рамках «Кросса нации-2017»

Источник: РИА "Новости"

«Я в первый раз приму участие в забеге на полтора километра. Стартую на площади Ленина вместе со всеми желающими. Пока заявки принимаются, и ближе к субботе мы будем точно знать, кто еще из крымских властей побежит», — рассказала министр.

В этом году «Кросс нации» в Симферополе будет проходить по новому маршруту. «В этом году мы изменили маршрут: в Гагаринском парке будут проходить забеги на 4 и 8 километров, на центральных улицах — на 1,5 километра. В мероприятии будут принимать участие профессионалы и любители любых возрастов», — рассказала Елизавета Кожичева.