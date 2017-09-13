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14:56 (мск), источник: РИА Крым

Министр спорта Крыма пробежит дистанцию в 1,5 км в рамках «Кросса нации-2017»

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости (Крым). Министр спорта Республики Крым Елизавета Кожичева примет участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации-2017». Об этом она сообщила на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центра МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

Источник: РИА "Новости"

«Я в первый раз приму участие в забеге на полтора километра. Стартую на площади Ленина вместе со всеми желающими. Пока заявки принимаются, и ближе к субботе мы будем точно знать, кто еще из крымских властей побежит», — рассказала министр.

В этом году «Кросс нации» в Симферополе будет проходить по новому маршруту. «В этом году мы изменили маршрут: в Гагаринском парке будут проходить забеги на 4 и 8 километров, на центральных улицах — на 1,5 километра. В мероприятии будут принимать участие профессионалы и любители любых возрастов», — рассказала Елизавета Кожичева.

Всероссийский день бега «Кросс нации» проводится в Симферополе уже в четвертый раз. В этом году для желающих проверить свои силы предусмотрено два маршрута. Принять участие в забеге крымчане смогут после регистрации, которая требует предъявления документов, в том числе справки о состоянии здоровья и полиса ОМС.

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