Остановки общественного транспорта в Самаре украсят копиями картин классической русской живописи

Проект реализуется автономной некоммерческой организацией по развитию культурно-выставочной деятельности «Культура жизни» при поддержке администрации Самары и во взаимодействии с цифровым музеем «Передвижники. РФ».
В течение двух месяцев самарцы смогут познакомиться с настоящими шедеврами — картинами русских художников из фондов Самарского областного музея. В числе авторов картин: Александр Варнек, Василий Перов, Валентин. Серов, Анатолий Песигин, Вера Граве и многие другие талантливые художники.
«Данный проект предлагает посредством размещения на остановках общественного транспорта постеров с изображением лучших образцов классического русского и зарубежного художественного искусства привлечь внимание к искусству в целом. Это не только украсит региональную столицу, но и увеличит интерес горожан и гостей города к музеям и другим культурным учреждениям Самары и в преддверии Мундиаля усилит его туристическую привлекательность», — говорится в релизе.