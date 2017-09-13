Остановки общественного транспорта в Самаре украсят копиями картин классической русской живописи

В течение двух месяцев самарцы смогут познакомиться с настоящими шедеврами — картинами русских художников из фондов Самарского областного музея. В числе авторов картин: Александр Варнек, Василий Перов, Валентин. Серов, Анатолий Песигин, Вера Граве и многие другие талантливые художники.

«Данный проект предлагает посредством размещения на остановках общественного транспорта постеров с изображением лучших образцов классического русского и зарубежного художественного искусства привлечь внимание к искусству в целом. Это не только украсит региональную столицу, но и увеличит интерес горожан и гостей города к музеям и другим культурным учреждениям Самары и в преддверии Мундиаля усилит его туристическую привлекательность», — говорится в релизе.