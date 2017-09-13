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15:55 (мск), источник: Volga News

Остановки общественного транспорта в Самаре украсят копиями картин классической русской живописи

В рамках выставочного проекта «Россия: эпохи и лица» на остановках общественного транспорта в Самаре размещаются постеры — копии картин классической русской живописи XIX-первой половины XX в., сообщает пресс-служба городской мэрии.

Источник: РИА "Новости"

Проект реализуется автономной некоммерческой организацией по развитию культурно-выставочной деятельности «Культура жизни» при поддержке администрации Самары и во взаимодействии с цифровым музеем «Передвижники. РФ».

В течение двух месяцев самарцы смогут познакомиться с настоящими шедеврами — картинами русских художников из фондов Самарского областного музея. В числе авторов картин: Александр Варнек, Василий Перов, Валентин. Серов, Анатолий Песигин, Вера Граве и многие другие талантливые художники.

«Данный проект предлагает посредством размещения на остановках общественного транспорта постеров с изображением лучших образцов классического русского и зарубежного художественного искусства привлечь внимание к искусству в целом. Это не только украсит региональную столицу, но и увеличит интерес горожан и гостей города к музеям и другим культурным учреждениям Самары и в преддверии Мундиаля усилит его туристическую привлекательность», — говорится в релизе.

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