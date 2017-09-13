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14:53 (мск), источник: РИАМО

Мэр Москвы поручил открыть парковки почти у всех станций метро

РИАМО — 13 сен. В Москве почти у всех станций метро могут сделать перехватывающие парковки по поручению мэра города Сергея Собянина, сообщил заместитель мэра столицы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

По его словам, власти Москвы и Подмосковья разрабатывают программу по развитию перехватывающих парковок. Сейчас этот проект в первую очередь связан с пригородными железнодорожными станциями. Там, где это возможно, в Москве создаются подобные парковки.

«Мэр (Сергей Собянин — ред.) дал нам поручение — на любом участке земли, который прилегает к станции метро, стараться организовать парковочное пространство», — сказал Ликсутов в эфире радио «Говорит Москва».

Он напомнил, что для тех, кто использует билет для проезда в метро туда и обратно, перехватывающая парковка бесплатна. Существует электронная система, которая позволяет это учитывать.

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