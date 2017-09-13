Мэр Москвы поручил открыть парковки почти у всех станций метро

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

По его словам, власти Москвы и Подмосковья разрабатывают программу по развитию перехватывающих парковок. Сейчас этот проект в первую очередь связан с пригородными железнодорожными станциями. Там, где это возможно, в Москве создаются подобные парковки.

«Мэр (Сергей Собянин — ред.) дал нам поручение — на любом участке земли, который прилегает к станции метро, стараться организовать парковочное пространство», — сказал Ликсутов в эфире радио «Говорит Москва».