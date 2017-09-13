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14:51 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге пройдёт крестный ход для школьников и студентов

Дети попросят у царской семьи помощи в постижении знаний.

Общегородской крестный ход и молебен, посвященный началу нового учебного года пройдёт 24 сентября 2017 в столице Урала, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Молитвенное шествие пройдёт по дороге, освящённой мученическим подвигом святых царственных страстотерпцев. По прибытии в монастырь у Поклонного креста в урочище Ганина яма будет совершен молебен. Мероприятие благословил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Крестный ход начнётся в 12:00 от храма Владимирской иконы Божией Матери на Семи Ключах (ул. Шувакишская, 3). О коллективном участии рекомендуется сообщить в сектор церковно-приходских школ Екатеринбургской епархии по телефонам: +7 (343) 253−10−64, 228−15−36.

В епархии «АиФ-Урал» рассказали, что данный крестный ход традиционно проводится в последнее воскресенье сентября. Школьники с родителями, студенты и педагоги проходят около 9 километров, совершая посильный подвиг с молитвой к царской семье о помощи в постижении знаний.

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