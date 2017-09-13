В Екатеринбурге пройдёт крестный ход для школьников и студентов
Дети попросят у царской семьи помощи в постижении знаний.
Дети попросят у царской семьи помощи в постижении знаний.
Общегородской крестный ход и молебен, посвященный началу нового учебного года пройдёт 24 сентября 2017 в столице Урала, сообщили «АиФ-Урал» в
Молитвенное шествие пройдёт по дороге, освящённой мученическим подвигом святых царственных страстотерпцев. По прибытии в монастырь у Поклонного креста в урочище Ганина яма будет совершен молебен. Мероприятие благословил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Крестный ход начнётся в 12:00 от храма Владимирской иконы Божией Матери на Семи Ключах (ул. Шувакишская, 3). О коллективном участии рекомендуется сообщить в сектор
В епархии «АиФ-Урал» рассказали, что данный крестный ход традиционно проводится в последнее воскресенье сентября. Школьники с родителями, студенты и педагоги проходят около 9 километров, совершая посильный подвиг с молитвой к царской семье о помощи в постижении знаний.