В Магнитогорском техническом университете будет новый ректор

Выборы ректора состоятся в Магнитогорском техническом госуниверситете им. Г. И. Носова — сообщили в пресс-службе вуза.

У действующего ректора Валерия Колокольцева в декабре этого года истекает пятилетний контракт. Новым ректором может стать проректор по научной и инновационной деятельности МГТУ Михаил Чукин. В конце июля ученый совет МГТУ единогласно поддержал кандидатуру Чукина на пост ректора.

Валерий Колокольцев сам отказался от участия в выборах. «Кандидатура Михаила Чукина — его предложение, и оно очень правильное. Вот пример истинного руководителя, который подготовил себе замену и обеспечит спокойный переход управления», — комментируют в вузе предстоящие кадровые перестановки.

Добавим, что М. В. Чукин — доктор технических наук, профессор, почетный работник высшей школы РФ, член Общественной палаты Магнитогорска и кадрового президентского резерва.

В 2008 году в вузе под его руководством создан Научно-исследовательский институт наносталей, который сейчас является Центром коллективных исследований наноструктурированных материалов и технологий, которые ведут вуз и промышленные предприятия Магнитогорска и Уральского региона.