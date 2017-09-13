Прокуратура ополчилась на судебных приставов Светлогорска
В Калининграде сегодня, 13 сентября 2017 года, на коллегии в региональной прокуратуре поставили ребром вопрос о деятельности судебных приставов в Светлогорске.
В Калининграде сегодня, 13 сентября 2017 года, на коллегии в региональной прокуратуре поставили ребром вопрос о деятельности судебных приставов в Светлогорске.
Дело в том, что на исполнении приставов находится 125 исполнительных производств, касающихся взыскания задолженности с юрлиц в пользу муниципальных образований на 42,5 миллиона рублей. Однако довести до логического конца удалось 19 дел на 2,6 миллиона рублей.
Выборочная проверка исполнительных производств показала, что
Проверками прокуратуры повсеместно выявлены нарушения при использовании муниципальной собственности, порядка регистрации прав на недвижимое имущество, а также ведения реестров муниципального имущества.