Прокуратура ополчилась на судебных приставов Светлогорска

Дело в том, что на исполнении приставов находится 125 исполнительных производств, касающихся взыскания задолженности с юрлиц в пользу муниципальных образований на 42,5 миллиона рублей. Однако довести до логического конца удалось 19 дел на 2,6 миллиона рублей.

Выборочная проверка исполнительных производств показала, что какие-либо меры принудительно исполнения длительное время судебными приставами вовсе не применялись. Однако подобные нарушения выявлены и в Калининграде. И это не считая нарушений, связанных с использованием государственной собственности — 175 случаев, по которым внесено 48 представлений, 30 протестов и 9 исковых заявлений.