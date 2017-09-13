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15:02 (мск), источник: Kaliningradnews

Прокуратура ополчилась на судебных приставов Светлогорска

В Калининграде сегодня, 13 сентября 2017 года, на коллегии в региональной прокуратуре поставили ребром вопрос о деятельности судебных приставов в Светлогорске.

Дело в том, что на исполнении приставов находится 125 исполнительных производств, касающихся взыскания задолженности с юрлиц в пользу муниципальных образований на 42,5 миллиона рублей. Однако довести до логического конца удалось 19 дел на 2,6 миллиона рублей.

Выборочная проверка исполнительных производств показала, что какие-либо меры принудительно исполнения длительное время судебными приставами вовсе не применялись. Однако подобные нарушения выявлены и в Калининграде. И это не считая нарушений, связанных с использованием государственной собственности — 175 случаев, по которым внесено 48 представлений, 30 протестов и 9 исковых заявлений.

Проверками прокуратуры повсеместно выявлены нарушения при использовании муниципальной собственности, порядка регистрации прав на недвижимое имущество, а также ведения реестров муниципального имущества.

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