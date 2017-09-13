Новый сквер появился в Динском районе

В школе № 1 в Динском районе сегодня открыли Екатерининский сквер. Мероприятие приурочено к празднованию 80-летия образования Краснодарского края и 225-летию с начала освоения казаками кубанских земель. На открытие приехал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Поздравляю всех жителей региона с юбилеем. Краснодарский край встречает свой день рождения сильным и благополучным, нацеленным на дальнейшее развитие и процветание. Когда Екатерина жаловала наделы казакам, то и подумать не могла, что эта земля превратится в такой красивый, богатый край. Но именно казаки дали нам возможность жить на Кубани. Одной рукой они защищали землю, другой — возделывали ее», — подчеркнул губернатор.