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15:21 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Новый сквер появился в Динском районе

Открытие состоялось в честь празднования 80-летия образования Краснодарского края.

В школе № 1 в Динском районе сегодня открыли Екатерининский сквер. Мероприятие приурочено к празднованию 80-летия образования Краснодарского края и 225-летию с начала освоения казаками кубанских земель. На открытие приехал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Поздравляю всех жителей региона с юбилеем. Краснодарский край встречает свой день рождения сильным и благополучным, нацеленным на дальнейшее развитие и процветание. Когда Екатерина жаловала наделы казакам, то и подумать не могла, что эта земля превратится в такой красивый, богатый край. Но именно казаки дали нам возможность жить на Кубани. Одной рукой они защищали землю, другой — возделывали ее», — подчеркнул губернатор.

Напомним, сегодня Краснодарский край отмечает 80 лет со Дня образования. Именно 13 сентября 1937 года на карте страны появилось два новых региона: Азово-Черноморский край разделился на Краснодарский край и Ростовскую область.

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