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15:27 (мск), источник: Клопс.ru

В мэрии объяснили, почему задерживается ремонт дороги на ул. Дзержинского

Одна компания обустраивает бордюры, колодцы для сливов, вторая займётся фрезерованием, а третья — укладкой верхнего слоя асфальта.

Источник: Клопс.ru

Три подрядчика, которые ремонтируют улицу Дзержинского, заняты ещё и на других объектах, из-за чего сроки ремонта переносятся на более поздний срок. Об этом в среду, 13 сентября, во время рабочего выезда журналистам сообщил глава города Александр Ярошук.

По словам чиновника, по контракту срок выполнения работ завершается 24 сентября, но он будет сдвинут на две недели. Проблемы возникли из-за отсутствия свободного крупного подрядчика, способного выполнить в указанные сроки работы.

«У нас подрядчики заняты на других объектах — в частности, к ЧМ, по текущему ремонту, у всех объёмы большие, и на улицу Дзержинского никто не хотел выходить. В итоге было принято нестандартное решение с привлечением трёх подрядчиков», — отметил Ярошук.

По его словам, одна компания обустраивает бордюры, колодцы для сливов, вторая займётся фрезерованием, а третья — укладкой верхнего слоя асфальта.

Отметим, ремонт улицы Дзержинского выполняется в рамках проекта Минтранса «Безопасные и качественные дороги». Калининградцы уже высказывали свои замечания из-за затяжного процесса ремонта. Сейчас водители видят, что кучи асфальта и бордюров разбросаны на проезжей части и не убираются по несколько дней.

Движение на ул. Дзержинского было частично закрыто с 31 июля. Сейчас ехать по этой улице можно только по направлению к центру города.

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