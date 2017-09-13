В мэрии объяснили, почему задерживается ремонт дороги на ул. Дзержинского
Одна компания обустраивает бордюры, колодцы для сливов, вторая займётся фрезерованием, а третья — укладкой верхнего слоя асфальта.
Одна компания обустраивает бордюры, колодцы для сливов, вторая займётся фрезерованием, а третья — укладкой верхнего слоя асфальта.
Три подрядчика, которые ремонтируют улицу Дзержинского, заняты ещё и на других объектах,
По словам чиновника, по контракту срок выполнения работ завершается 24 сентября, но он будет сдвинут на две недели. Проблемы возникли
«У нас подрядчики заняты на других объектах — в частности, к ЧМ, по текущему ремонту, у всех объёмы большие, и на улицу Дзержинского никто не хотел выходить. В итоге было принято нестандартное решение с привлечением трёх подрядчиков», — отметил Ярошук.
По его словам, одна компания обустраивает бордюры, колодцы для сливов, вторая займётся фрезерованием, а третья — укладкой верхнего слоя асфальта.
Отметим, ремонт улицы Дзержинского выполняется в рамках проекта Минтранса «Безопасные и качественные дороги». Калининградцы уже высказывали свои замечания
Движение на ул. Дзержинского было частично закрыто с 31 июля. Сейчас ехать по этой улице можно только по направлению к центру города.