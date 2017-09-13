Прививки от гриппа уже начали делать в Беларуси
Сделать прививку от гриппа можно как платно, так и бесплатно — пожилым людям, детям, беременным.
Сделать прививку от гриппа можно как платно, так и бесплатно — пожилым людям, детям, беременным.
МИНСК, 13 сен — Sputnik. Кампанию по вакцинации населения от гриппа уже начали учреждения здравоохранения Беларуси.
Минздрав республики планирует привить в этом сезоне около 40% жителей страны, то есть более 3,8 миллиона человек. Кампания по вакцинации уже начата в разных городах Беларуси, в том числе и в Минске.
Как напомнили в столичном комитете по здравоохранению, вакцинация проводится как бесплатно, так и платно. Бесплатно прививают тех, кто относится к группе риска по инфицированию вирусом гриппа, а также людей, у кого после перенесенного гриппа возможны серьезные осложнения.
Среди имеющих право на бесплатную прививку от гриппа — граждане с хроническими заболеваниями, лица старше 65 лет, беременные, а также школьники и дошкольники.
Стоимость платной прививки от гриппа составляет от девяти с половиной рублей, в зависимости от производителя.
У большинства привитых иммунитет к гриппу вырабатывается через 10−15 с момента прививки, а действует вакцина от полугода до года. При проведении вакцинации в течение нескольких лет подряд ее эффективность возрастает.