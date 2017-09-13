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15:43 (мск), источник: dostup1.ru

Суровое «тампонирование»: в Магнитогорске отключили унитазы злостным неплательщикам

Из ванной и раковины вода, хоть и медленно, но уходить будет. А вот фекалии уже не пройдут.

В Магнитогорске (Челябинская область) началась радикальная борьба с должниками за коммуналку — людям «отключают» унитазы с помощью специальной процедуры «тампонирования», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как пишет местный сайт «Верстов. Инфо», процедура позволяет отключить от благ цивилизации конкретную квартиру. Через чердак, крышу или подвал в стояк опускают заглушку. При этом, как объяснили сотрудники компании-подрядчика, из ванной и раковины вода, хоть и медленно, но уходить будет, зато фекалии уже не пройдут.

Вообще, такая методика изыскания долгов активно практикуется управляющими компаниями. Например, в Миассе женщина, оставшаяся без возможности пользоваться унитазом еще летом 2015 года (долг за водоотведение составлял около 36 тыс. рублей), решила проблему «средневековым» способом: она просто-напросто выливала нечистоты с пятого этажа, отчего «ароматные» брызги летели на окна соседей снизу и кусты сирени на придомовой территории.

Трест «Водоканал» в Магнитке пошел на этот шаг впервые. Повод — дебиторская задолженность населения более 510 млн рублей. Из этой суммы 2/3 приходится на жителей многоквартирных домов. Есть должники, долги которых превышают 100 тыс. и даже 200 тыс. рублей.

В «Водоканале» утверждают, что процедура абсолютно законна. Частичное ограничение или полное приостановление водоотведения неплательщикам производится на основании пункта 8 части 3 статьи 21 ФЗ-416. Закон начинает действовать в том случае, если у потребителя коммунальных услуг накопилась задолженность за два и более расчетных периода.

Что касается эффективности данной ограничительной меры, что по словам директора УК «ООО «Магнит-Сервис» Алексея Семина, «деньги находятся — и по сто, и по сто двадцать тысяч…».

Добавим, за услугу подрядчик берет 6 тыс. рублей: три — за установку заглушки и три — за снятие. Сумма в итоге взыскивается с должника вместе с оплатой услуг «Водоканала».

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