В оперном театре поселятся гигантский осьминог и блохи

В начале ноября в Пермском театре оперы и балета на сцене поселится гигантский осьминог и блохи. Вся эта живность будет населять новую постановку московских режиссёров Марии Литвиновой и Вячеслава Игнатова, которая будет называться «Сад Осьминогов».

Постановка рассчитана на 300 зрителей старше шести лет. Показывать её будут на сцене. Для этого оркестровую яму закроют, и спектакль «выдвинут» ближе к зрителям, а оркестр станет участником действа и будет находиться на сцене в огромной траве. Осьминог будет три метра в высоту и семь в ширину.