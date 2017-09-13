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15:47 (мск), источник: Вести - Пермь

В оперном театре поселятся гигантский осьминог и блохи

Вся эта живность будет населять новую постановку Марии Литвиновой и Вячеслава Игнатова «Сад Осьминогов».

В начале ноября в Пермском театре оперы и балета на сцене поселится гигантский осьминог и блохи. Вся эта живность будет населять новую постановку московских режиссёров Марии Литвиновой и Вячеслава Игнатова, которая будет называться «Сад Осьминогов».

Постановка рассчитана на 300 зрителей старше шести лет. Показывать её будут на сцене. Для этого оркестровую яму закроют, и спектакль «выдвинут» ближе к зрителям, а оркестр станет участником действа и будет находиться на сцене в огромной траве. Осьминог будет три метра в высоту и семь в ширину.

Музыкальную канву «Сада осьминога» составят 17 произведений разных композиторов: Мусоргского, Шуберта, Малера, Моцарта, Чайковского, Баха и других. Как только представится возможность, наша съёмочная группа обязательно заглянет на репетицию столичных режиссёров и расскажет о других подробностях.

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