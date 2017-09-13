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15:29 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Температурный рекорд установлен в Краснодаре

Сегодня температура воздуха поднимется до +35 градусов.

По словам краевых синоптиков, последний раз такая жара наблюдалась в Краснодаре 73 года назад. На этот раз в аномально высокой для этого времени года жаре виноват Азорский антициклон, который формируется в Атлантике и несет горячий ветер.

«До конца недели температура будет только повышаться. Возможно, специалисты зафиксируют новый температурный рекорд сентября. Абсолютный максимум первого осеннего месяца в краевой столице был установлен в 2010 году. Тогда воздух прогрелся до +38,5 °С», — сообщают синоптики Краснодарского края.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Alexey .
нет тут в Краснодаре и минус бывает и снег лежит ..... недели две
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