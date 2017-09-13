Иркутская учительница получит надбавку за стаж после жалобы Путину

«С нового учебного года заработная плата молодого педагога Алены Остальцовой изменится в связи с тем, что по закону работник бюджетного учреждения, имеющий стаж более одного года, получает надбавку за работу в южных районах региона не 10%, а 20%», — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что учительница рассказала Путину во время «прямой линии», что у начинающих педагогов низкая зарплата — она едва превышает 16 тысяч рублей. После телепрограммы в мэрии муниципалитета, по словам Рязанцевой, прошли проверки прокуратуры и трудовой инспекции, но каких-либо нарушений они не выявили.

Замначальника управления образования добавила, что зарплата начисляется из бюджета муниципалитета в соответствии с решениями, утвержденными думой и мэром. «Мэрия собирается рассматривать вопрос о выплате подъемных молодым специалистам, но пока в бюджете на это нет средств», — отметила Рязанцева.