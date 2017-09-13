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15:51 (мск), источник: dostup1.ru

В пяти городах Южного Урала объявлена первая степень экологической опасности

Режим «черного» неба объявлен в Троицке, Сатке, Челябинске, Коркино и Карабаше.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности объявлены в Троицке, Сатке, Челябинске, Коркино и Карабаше, сообщает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные Челябинского Гидрометцентра и МЧС региона.

Во всех пяти городах режим «черного» неба объявлен с 19 часов 13 сентября. В Троицке и Сатке он продлится до 11 часов 14-го, в Челябинске и Коркино — до 14-ти, в Карабаше — до 19 часов. В городах будет наблюдаться слабый ветер неблагоприятного направления и инверсия ночью.

В МЧС южноуральцам рекомендуют не проводить работы, связанные с задымлением или выбросом пыли, отказаться от автомобиля и пересесть на общественный транспорт.

Напомним, что 14 сентября на Южном Урале ожидается бабье лето: воздух в области прогреется до 24 градусов, в Челябинске ожидается 22 градуса тепла.

Инверсия температуры препятствует вертикальному перемещению воздуха и способствует образованию дымки, смога и тумана.

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