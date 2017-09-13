В пяти городах Южного Урала объявлена первая степень экологической опасности

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности объявлены в Троицке, Сатке, Челябинске, Коркино и Карабаше, сообщает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные Челябинского Гидрометцентра и МЧС региона.

Во всех пяти городах режим «черного» неба объявлен с 19 часов 13 сентября. В Троицке и Сатке он продлится до 11 часов 14-го, в Челябинске и Коркино — до 14-ти, в Карабаше — до 19 часов. В городах будет наблюдаться слабый ветер неблагоприятного направления и инверсия ночью.

В МЧС южноуральцам рекомендуют не проводить работы, связанные с задымлением или выбросом пыли, отказаться от автомобиля и пересесть на общественный транспорт.

Напомним, что 14 сентября на Южном Урале ожидается бабье лето: воздух в области прогреется до 24 градусов, в Челябинске ожидается 22 градуса тепла.