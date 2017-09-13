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17:34 (мск), источник: ИА Татар-информ

Теплую погоду в Татарстане метеорологи прогнозируют еще на неделю

Классическое бабье лето без дождей ожидает регион в третьей декаде сентября. В целом месяц уже может претендовать на статус более теплого, чем норма.

Источник: Reuters

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Теплая погода, охватившая территорию Татарстана, сохранится как минимум до следующего вторника, заверил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, доктор географических наук, профессор Юрий Переведенцев. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

При этом, по его словам, нынешнее потепление можно считать бабьим летом лишь условно.

«Классическое бабье лето — это когда после ненастной погоды устанавливается солнечная и сухая погода с высокими дневными температурами, которые в первой половине сентября должны быть выше 20 градусов тепла. Но сейчас идет волна тепла с запада, у нас нет блокирующего антициклона, из-за циклонической активности к нам поступают атмосферные фронты, и поэтому установилась достаточно неустойчивая теплая погода, но с осадками. Во время классического же бабьего лета мы должны находиться в области антициклона, когда солнечно, сухо и ясно», — объяснил эксперт.

Также он напомнил, что по климатической норме среднесуточные температуры сентября составляют 11,5 градуса выше нуля. Сейчас же показатель выше на 4 — 5 градусов, в связи с чем установившиеся среднесуточные температуры выше 15 градусов в целом можно считать летними.

Так, сегодня в 12 часов температура воздуха в Казани прогрелась более чем до 23 градусов. Рекорд теплой температуры был установлен 13 сентября 2001 года — 26,8 градуса.

При этом, вероятнее всего, сегодняшний день станет самым теплым за предстоящий период. Уже завтра при сохраняющейся вероятности осадков будет немного прохладнее — до 20 — 21 градуса днем. В пятницу будет сухо и до 23 градусов. В выходные снова возможны осадки при температуре около 20 градусов. Волна тепла сохранится в республике, по заверениям Юрия Переведенцева, до вторника, 19 сентября, включительно.

Бабье лето в классическом понимании, отметил эксперт, может прийти в регион в последней декаде сентября. В целом нынешний сентябрь, скорее всего, может претендовать на статус более теплого, чем в норме.

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