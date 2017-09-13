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16:41 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Комиссия по культурному наследию Воронежа порекомендовала переименовать улицу Каляева

Городская комиссия по культурному наследию рекомендовала воронежским властям переименовать улицу Каляева в Центральном районе.

Источник: РИА "Воронеж"

Улице должны вернуть предыдущее название — Петропавловская, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» ведущий специалист управления культуры администрации Воронежа Николай Комолов. По его словам, руководство администрации примет решение в среду, 13 сентября.

Как рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» краевед Николай Сапелкин, улицу назвали в честь революционера Ивана Каляева. Эсер убил великого князя Сергея Александровича Романова, дядю Николая II, бросив бомбу на территорию Кремля в 1905 году.

— Мы понимаем, что власти СССР называли улицы города в честь своих героев, но ведь многие из них были убийцами и преступниками, — отметил Николай Сапелкин.

Улица Каляева получила такое название в 1928 году. До этого она была Петропавловской — так ее назвали в честь храма, который располагался на улице в ХIХ веке. По словам Николая Сапелкина, около таблички с надписью «Каляева» появится табличка с новым названием. Тем, кто прописан на улице Каляева, документы менять не понадобится.

— Новый штамп об изменении адреса нужно будет ставить в паспортах только при обязательной замене документа, — рассказал краевед.

В Воронеже также планируют переименовать улицу Волгоградская. Общественники хотят назвать ее в честь Сталинградской битвы.

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