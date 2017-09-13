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15:51 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

УФАС Санкт-Петербурга отложило рассмотрение жалобы на рекламу фильма «Матильда»

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу отложило на неопределенный срок рассмотрение жалобы на рекламную кампанию фильма Алексея Учителя «Матильда».

По словам главы пресс-службы УФАС Марины Нериновской, причиной стало то, что на заседание был вынесен только один вопрос. «Причина такая — повестка не наполнена», — цитирует госпожу Нериновскую «РИА Новости».

Иски в петербургское УФАС подали две жительницы Москвы.

По их мнению, афиши и трейлеры к фильму «Матильда» нарушают законы «О рекламе» и «О защите конкуренции». В заявлениях говорится, что в одном из трейлеров фильм называется «главным историческим блокбастером года», что, по мнению заявительниц, нарушает закон о защите конкуренции. Также заявительницы считают, что фраза «основан на реальных событиях», которая звучит в одном из роликов, неправомерна, так как трейлер является вымыслом.

Напомним, скандал вокруг мелодрамы о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской инициировала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она дважды обращалась в Генпрокуратуру с требованием проверить еще не завершенный на тот момент фильм. Одновременно протоирей Всеволод Чаплин предрек гибель России в случае выхода «Матильды» в прокат, а группировка «Христианское государство» угрожала поджогами кинотеатров, в которых будет показан фильм. Накануне крупнейшая российская сеть кинотеатров, объединяющая «Синема парк» и «Формула кино» сообщила, что не покажет «Матильду».

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