Спецслужбы в Воронеже поработают в усиленном режиме на День города
Организаторы уделили особое внимание антитеррористической безопасности.
Организаторы уделили особое внимание антитеррористической безопасности.
Власти Воронежа усилят дежурные силы МЧС и МВД, бригад скорой медицинской помощи в День города — в субботу, 16 сентября, сообщила
Особое внимание уделили вопросам противопожарной и антитеррористической безопасности. Спецслужбы проверят места размещения павильонов, сценических площадок и контейнеров для сбора мусора, в том числе, с привлечением специалистов — кинологов. К местам проведения основных мероприятий допуск будут проводить с помощью рамочных и ручных металлоискателей и турникетов. В День города ограничат торговлю алкоголем, также будут запрещены аттракционы с пневматическим и метательным оружием.
Городская антитеррористическая комиссия призвала жителей и гостей Воронежа воздержаться от поездок на личном автотранспорте в места проведения массовых мероприятий. При обнаружении подозрительных личностей или предметов воронежцев просят сообщить информацию в правоохранительные органы.
• 255−57−22 — дежурные службы управления МВД России по городу Воронежу;.
• 255−17−51 — ГУ МВД РФ по Воронежской области;.
• 222−98−76 — оперативный штаб;.
• 222−33−12, 222−33−15 или 112 с мобильного телефона — единая диспетчерская служба города;.
• 255−04−44 — дежурный УФСБ РФ по Воронежской области.
Мероприятия, приуроченные ко Дню города, продлятся всю предшествующую празднику неделю. Всего их запланировано более 200.