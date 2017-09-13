Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Басков высмеял внука Пугачевой
Японские ученые потеряли на пресс-конференции смертельно опасного клеща
Володина спросили, готов ли он баллотироваться в президенты
Что будет с рублем к зиме
Гарантирует ли МГУ успешную карьеру
Супервулканы грозят уничтожить человечество В NASA опасаются угрозы «страшнее любого астероида»
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
СМИ: Лолита Милявская удивила Сеть снимком в микрошортах
"Маразм": Аксёнов о заявлении ЕС о выборах в Крыму
Почему я рада, что не получила высшего образования
Алена Водонаева во второй раз вышла замуж
"Забыла купальник": звезда "Дома-2" снялась у бассейна - СМИ
СМИ Франции заявили, что США не сверхдержава – СМИ
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
16:44 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Спецслужбы в Воронеже поработают в усиленном режиме на День города

Организаторы уделили особое внимание антитеррористической безопасности.

Власти Воронежа усилят дежурные силы МЧС и МВД, бригад скорой медицинской помощи в День города — в субботу, 16 сентября, сообщила пресс-служба мэрии. По оценкам организаторов, в праздничных мероприятиях примут участие около 500 тыс. человек.

Особое внимание уделили вопросам противопожарной и антитеррористической безопасности. Спецслужбы проверят места размещения павильонов, сценических площадок и контейнеров для сбора мусора, в том числе, с привлечением специалистов — кинологов. К местам проведения основных мероприятий допуск будут проводить с помощью рамочных и ручных металлоискателей и турникетов. В День города ограничат торговлю алкоголем, также будут запрещены аттракционы с пневматическим и метательным оружием.

Городская антитеррористическая комиссия призвала жителей и гостей Воронежа воздержаться от поездок на личном автотранспорте в места проведения массовых мероприятий. При обнаружении подозрительных личностей или предметов воронежцев просят сообщить информацию в правоохранительные органы.

• 255−57−22 — дежурные службы управления МВД России по городу Воронежу;.

• 255−17−51 — ГУ МВД РФ по Воронежской области;.

• 222−98−76 — оперативный штаб;.

• 222−33−12, 222−33−15 или 112 с мобильного телефона — единая диспетчерская служба города;.

• 255−04−44 — дежурный УФСБ РФ по Воронежской области.

Мероприятия, приуроченные ко Дню города, продлятся всю предшествующую празднику неделю. Всего их запланировано более 200.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Губернатор вручил экс-мэру медаль «За труды во благо земли Воронежской»
Задержан замглавы ФСИН Олег Коршунов
В Египте предложили отменить въездные визы для туристов из РФ
Белых сравнил себя с Юрием Деточкиным
Глава JPMorgan: стоимость биткоина может достичь $20 тысяч
В Москве эвакуируют вокзалы, вузы и ТЦ из-за звонков о бомбе
Самый высокооплачиваемый футболист мира отстранен от игр за вес
В Испании завели 700 дел на мэров каталонских городов
Спорт
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл «Бенфику» в матче ЛЧ Ранее ЦСКА ни разу не начинал групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
Jaguar представил универсал XF с роскошнейшей «панорамой» Посмотрите на эту панорамную крышу, одну из самых больших в индустрии — её площадь составляет 1,6 «квадрата»!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Часть россиян освободят от платы за капремонт домов
Дома реновации могут появиться в промзонах
7 вещей, которые должны быть в комнате школьника
Благоустройство московских улиц продолжат в 2018 году
Леди
В моду вошли кожаные чапсы (фото) Редакция «Леди Mail.Ru» поговорила с российскими дизайнерами и байерами о самых интересных тенденциях осени
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь