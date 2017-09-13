Потакание кликушеству: Мединский прокомментировал ситуацию с «Матильдой»

Источник: РИА Новости

Фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Главную роль сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Задолго до выхода в прокат картина спровоцировала общественные волнения: представители общественного движения «Царский крест» назвали «Матильду» «антироссийской и антирелигиозной провокацией», а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила генпрокуратуру проверить картину.

Картина выходит в российский прокат 26 октября, премьера пройдет 23 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и 24 октября в Москве в кинотеатре «Октябрь». Режиссер не раз заявлял, что удивлен ажиотажем вокруг его фильма, который еще даже никто не видел. По мере приближения даты премьеры, наиболее активные противники картины перешли к решительным и зачастую опасным действиям.

Так, ранее студия Учителя в Санкт-Петербурге подверглась нападению неизвестных. Злоумышленники бросили в окна студии бутылки с зажигательной смесью, в результате возникло возгорание. Лидер православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин осудил нападение, подчеркнув, что это провокация, и предложил в целях безопасности обеспечить режиссера охраной.

В понедельник адвокат режиссера Константин Добрынин написал на своей странице в Facebook, что неизвестные подожгли автомобиль возле офиса коллегии адвокатов Pen&Paper в Староконюшенном переулке. На фотографиях, прикрепленных к записи, видно, как рядом с местом возгорания лежат обрывки бумаги, на которых написано «За Матильду гореть». Полиция возбудила уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.

Беззаконие и цензура

Накануне объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от показа «Матильды» из-за угроз безопасности. Руководство сети приняло такое решение, чтобы оградить посетителей от рисков, которые могут повлечь за собой публичные показы этой картины.

В среду министр культуры РФ Владимир Мединский обнародовал официальное заявление по поводу всей ситуации вокруг «Матильды». По его словам, Минкультуры до последнего старалось воздерживаться от вмешательства в этот скандал, но последние события вынуждают высказаться со всей определенностью. Он заявил, что любые намерения запретить показ «Матильды» и попытки давления на кинотеатры являются беззаконием и создают опасный прецедент.

«Любые намерения “инициативщиков” на местах “запретить показ”, любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры — это чистой воды беззаконие и цензура, которая впрямую запрещена Конституцией РФ», — говорится в заявлении Мединского.

По его словам, в России здоровое гражданское общество, есть законные и эффективные механизмы общественного диалога.

«Идя на поводу у отрицающих закон “активистов”, мы создаем опасный прецедент потакания безответственному кликушеству. Уважаемые работники киноотрасли, вы — профессионалы, люди дела. Вашу работу оценивает зритель, а заполошные сектанты-поджигатели — это клиенты других специализированных учреждений», — говорится в заявлении.

Министр отметил, что «истерия достигла невиданного накала: публичные угрозы, преследование авторов фильма, поджоги, отказ некоторых киносетей от проката — просто по соображениям безопасности». По его мнению, полемика до выхода картины в прокат является беспредметной, и заверил, что видел «Матильду» и не нашел в ней ничего «оскорбительного ни для памяти Николая II, ни для истории российской монархии».

При этом до официального заявления Мединский уже озвучил свою реакцию в соцсетях, заявив, что его возмущает умышленно нагнетаемая вокруг картины истерия, ведь «Матильда» является обычным художественным фильмом.

Пресечь давление

В начале августа Минкультуры РФ выдало «Матильде» прокатное удостоверение с рейтингом 16+. Тогда глава департамента кинематографии Вячеслав Тельнов сообщил, что эксперты ведомства посмотрели фильм «Матильда» и составили заключение о его соответствии законодательству. По словам руководителя, в Конституции РФ четко указано, что цензура в стране запрещена, то есть ни один орган госвласти не может запретить показ художественного произведения по политическим, идеологическим или иным мотивам. Он предложил всем набраться терпения и дождаться премьеры картины, чтобы делать выводы.

Мединский еще раз подчеркнул этот момент в своем заявлении. «Минкультуры выдает фильмам прокатные удостоверения строго по законной процедуре. В законе четко описаны основания для отказа. Их в случае с “Матильдой” нет. Мы руководствуемся законом, а не частной вкусовщиной», — заявил министр.

Он подчеркнул, что прокатное удостоверение является единственным и исчерпывающим документом, который разрешает прокат на территории РФ, и единственным ограничением по показу будет присвоенный рейтинг 16+. Прочие попытки ограничить показ министр назвал «самодеятельными запретами».

При этом он отметил, что ему не известно о мотивах депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая «затевает и задерживает этот гвалт».