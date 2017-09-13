Оксимирон пригрозил властям последствиями проверки рэп-баттла с Гнойным
Популярный российский исполнитель Оксимирон прокомментировал обращение в Генпрокуратуру депутата законодательного собрания
Популярный российский исполнитель Оксимирон прокомментировал обращение в Генпрокуратуру депутата законодательного собрания
Пост был опубликован в его
По словам Оксимирона, проверка
Он также добавил, что под «всеми» он подразумевает не только представителей русского рэпа, но и общество в целом. «В том числе тем власть имущим, кто позволит этому случиться», — подчеркнул Оксимирон.
Ранее 13 сентября Анохин направил обращение на имя генпрокурора России Юрия Чайки с просьбой изучить
В конце августа сообщалось, что баттл Оксимирона и Гнойного до пятой минуты изучил Роскомнадзор. Организация составила протокол, в котором приводятся матерные выражения рэперов с указанием хронометража.
Поединок состоялся в