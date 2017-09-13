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16:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Оксимирон пригрозил властям последствиями проверки рэп-баттла с Гнойным

Популярный российский исполнитель Оксимирон прокомментировал обращение в Генпрокуратуру депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрея Анохина с просьбой изучить его рэп-баттл с Гнойным на наличие признаков экстремизма.

Источник: РИА "Новости"

Пост был опубликован в его Twitter-аккаунте в среду, 13 сентября.

По словам Оксимирона, проверка рэп-баттла — это логичное развитие событий. «Остается надеяться, что кто-нибудь наверху понимает: если найдут экстремизм — последствия негативно аукнутся всем», — отметил исполнитель.

Видео
Почему рэп-баттл Oxxxymiron и Гнойного стал популярным среди россиян

Он также добавил, что под «всеми» он подразумевает не только представителей русского рэпа, но и общество в целом. «В том числе тем власть имущим, кто позволит этому случиться», — подчеркнул Оксимирон.

Ранее 13 сентября Анохин направил обращение на имя генпрокурора России Юрия Чайки с просьбой изучить рэп-баттл Оксимирона и Гнойного на наличие признаков экстремизма. Он также призвал проверить видеозапись словесного поединка на призывы к разжиганию межнациональной розни и оскорбление чувств верующих.

В конце августа сообщалось, что баттл Оксимирона и Гнойного до пятой минуты изучил Роскомнадзор. Организация составила протокол, в котором приводятся матерные выражения рэперов с указанием хронометража.

Поединок состоялся в Санкт-Петербурге 6 августа. Победу со счетом 5:0 одержал Гнойный. Видеозапись баттла набрала более 22 миллионов просмотров.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Анатолий Архипов
Скоро про хована и ивангая на главной полосе будут писать. Мда.. докатились
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