Старые деревья заменят в Братске
Быстрорастущие и без пуха. В Братске меняют тополя, там стартовал проект по реконструкции зелёных насаждений.
Быстрорастущие и без пуха. В Братске меняют тополя, там стартовал проект по реконструкции зелёных насаждений.
Сейчас в нескольких точках города идёт зачистка, пилят старые, гнилые деревья. И те, что были неправильно посажены — без учёта подземных инженерных сетей. Молодые серебристые тополя, клёны, ясени разместят, обходя все трубы и кабели. Приживаемость новых растений — больше 80%. Прежде чем высаживать их, снимут верхний слой почвы. Саженцы дендрологи привезут из Иркутска. А смесь трав с повышенной газостойкостью специалисты уже заказали.
— Для пилотного проекта выбраны два участка. Это район Обручева, 16 и напротив дороги по Обручева, 13. Работы, по расчётам, должны занять около месяца. Полностью уже высажены новые деревья. На весенний период будет перенесён засев этих участков газонной травой, — говорит председатель комитета промышленности и транспорта администрации Братска Руслан Захаров.