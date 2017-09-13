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16:19 (мск), источник: Вести Иркутск

Старые деревья заменят в Братске

Быстрорастущие и без пуха. В Братске меняют тополя, там стартовал проект по реконструкции зелёных насаждений.

Источник: Вести Иркутск

Сейчас в нескольких точках города идёт зачистка, пилят старые, гнилые деревья. И те, что были неправильно посажены — без учёта подземных инженерных сетей. Молодые серебристые тополя, клёны, ясени разместят, обходя все трубы и кабели. Приживаемость новых растений — больше 80%. Прежде чем высаживать их, снимут верхний слой почвы. Саженцы дендрологи привезут из Иркутска. А смесь трав с повышенной газостойкостью специалисты уже заказали.

— Для пилотного проекта выбраны два участка. Это район Обручева, 16 и напротив дороги по Обручева, 13. Работы, по расчётам, должны занять около месяца. Полностью уже высажены новые деревья. На весенний период будет перенесён засев этих участков газонной травой, — говорит председатель комитета промышленности и транспорта администрации Братска Руслан Захаров.

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