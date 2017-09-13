Старые деревья заменят в Братске

Сейчас в нескольких точках города идёт зачистка, пилят старые, гнилые деревья. И те, что были неправильно посажены — без учёта подземных инженерных сетей. Молодые серебристые тополя, клёны, ясени разместят, обходя все трубы и кабели. Приживаемость новых растений — больше 80%. Прежде чем высаживать их, снимут верхний слой почвы. Саженцы дендрологи привезут из Иркутска. А смесь трав с повышенной газостойкостью специалисты уже заказали.