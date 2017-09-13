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16:14 (мск), источник: Комсомольская правда

День республики 2017 в Уфе: роскошного празднования не будет

В этом году День республики в Уфе пройдет без пафоса.

11 октября жители Башкирии будут праздновать День республики, о чем Рустэм Хамитов уже подписал соответствующий указ. Это будет еще одним дополнительным выходным днем.

Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев рассказал, как будет праздноваться День республики в 2017 году. В этом году власти решили обойтись без лишних трат.

— Праздник будет организован на высоком уровне, — заверил спикер республиканского парламента. — Во всех городах и районах пройдут торжественные, культурно-массовые, спортивные мероприятия, будут работать ярмарки. В то же время мы намерены уйти от излишней помпезности и чрезмерной траты средств. Бюджет принадлежит всем жителям республики, и многим не нравится, когда деньги выбрасываются на ветер: на фейерверки и концерты звезд отечественной и международной эстрады.

Константин Толкачев отметил, что достаточно будет выступления местных творческих коллективов.

Первое заседание оргкомитета состоится на следующей неделе. Тогда и будет разработан план мероприятий.

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