День республики 2017 в Уфе: роскошного празднования не будет

11 октября жители Башкирии будут праздновать День республики, о чем Рустэм Хамитов уже подписал соответствующий указ. Это будет еще одним дополнительным выходным днем.

Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев рассказал, как будет праздноваться День республики в 2017 году. В этом году власти решили обойтись без лишних трат.

— Праздник будет организован на высоком уровне, — заверил спикер республиканского парламента. — Во всех городах и районах пройдут торжественные, культурно-массовые, спортивные мероприятия, будут работать ярмарки. В то же время мы намерены уйти от излишней помпезности и чрезмерной траты средств. Бюджет принадлежит всем жителям республики, и многим не нравится, когда деньги выбрасываются на ветер: на фейерверки и концерты звезд отечественной и международной эстрады.

Константин Толкачев отметил, что достаточно будет выступления местных творческих коллективов.