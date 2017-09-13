День республики 2017 в Уфе: роскошного празднования не будет
В этом году День республики в Уфе пройдет без пафоса.
В этом году День республики в Уфе пройдет без пафоса.
11 октября жители Башкирии будут праздновать День республики, о чем Рустэм Хамитов уже подписал соответствующий указ. Это будет еще одним дополнительным выходным днем.
Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев рассказал, как будет праздноваться День республики в 2017 году. В этом году власти решили обойтись без лишних трат.
— Праздник будет организован на высоком уровне, — заверил спикер республиканского парламента. — Во всех городах и районах пройдут торжественные,
Константин Толкачев отметил, что достаточно будет выступления местных творческих коллективов.
Первое заседание оргкомитета состоится на следующей неделе. Тогда и будет разработан план мероприятий.