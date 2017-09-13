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17:39 (мск), источник: Деловое сообщество

Завтра в центре Таганрога закроют движение ради съемок фильма

Ограничения будут действовать на Греческой улице с 6 до 10 часов.

Завтра, 14 сентября, в Таганроге на Греческой улице в границах переулков Украинского и Итальянского с 6 до 10 часов будет закрыто движение транспорта. Неудобства жителей будут связаны со съемками телевизионного сериала для НТВ «Смотритель маяка».

Объехать данный участок автомобилисты смогут по переулкам Лермонтовскому, Добролююбовскому, Антона Глушко и Малому Садовому.

В городском ГИБДД попросили водителей и пешеходов быть предельно внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты движения, а также выполнять рекомендации сотрудников ДПС.

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