Завтра в центре Таганрога закроют движение ради съемок фильма
Ограничения будут действовать на Греческой улице с 6 до 10 часов.
Ограничения будут действовать на Греческой улице с 6 до 10 часов.
Завтра, 14 сентября, в Таганроге на Греческой улице в границах переулков Украинского и Итальянского с 6 до 10 часов будет закрыто движение транспорта. Неудобства жителей будут связаны со съемками телевизионного сериала для НТВ «Смотритель маяка».
Объехать данный участок автомобилисты смогут по переулкам Лермонтовскому, Добролююбовскому, Антона Глушко и Малому Садовому.
В городском ГИБДД попросили водителей и пешеходов быть предельно внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты движения, а также выполнять рекомендации сотрудников ДПС.