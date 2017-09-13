В Воронеже на улице 60 лет ВЛКСМ появится многофункциональный спорткомплекс

Строительство планируют начать в 2018 году. Проект осуществят в рамках государственно-частного партнерства. Сумма инвестиций — около 1,3 млрд рублей.

В спорткомплексе создадут все условия для занятия 18 видами спорта, в том числе фехтованием, художественной и спортивной гимнастикой, единоборствами. В «Академии» расположатся несколько бассейнов. Инвестпроект получил высокую оценку Министерства спорта РФ. Губернатор Алексей Гордеев поддержал проект и поручил подчиненным оказывать поддержку в его проработке и реализации.