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17:25 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже на улице 60 лет ВЛКСМ появится многофункциональный спорткомплекс

Многофункциональный спорткомплекс «Академия» площадью 16 тыс. кв. м появится на улице 60 лет ВЛКСМ в Северном микрорайоне Воронежа, сообщила пресс-служба облправительства в среду, 13 сентября.

Источник: Reuters

Строительство планируют начать в 2018 году. Проект осуществят в рамках государственно-частного партнерства. Сумма инвестиций — около 1,3 млрд рублей.

В спорткомплексе создадут все условия для занятия 18 видами спорта, в том числе фехтованием, художественной и спортивной гимнастикой, единоборствами. В «Академии» расположатся несколько бассейнов. Инвестпроект получил высокую оценку Министерства спорта РФ. Губернатор Алексей Гордеев поддержал проект и поручил подчиненным оказывать поддержку в его проработке и реализации.

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