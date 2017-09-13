Водитель маршрута Т-52 в Нижнем Новгороде самовольно продавал билеты номиналом в 30 рублей

В начале недели нижегородцы пожаловались, что на маршруте Т-52, который обслуживает ИП Саратовцев С. В., проезд стал стоить 30 рублей, а билеты выдавались от имени ООО «Автоспутник» с проставленной стоимостью в 30 рублей. Однако, как объяснил собеседник агентства, водитель самовольно продавал несоответствующие маршруту и стоимости билеты. Согласно информации, в своё оправдание мужчина отметил, что «продавал билеты по 28 рублей, но пассажиры сдачу не брали». Откуда он взял несоответствующие маршруту билеты, в настоящее время руководство компании выясняет.

Кроме того, 13 сентября появилась информация о продаже билетов по 30 рублей у перевозчика ООО ТП «Нижегородец», который, согласно реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок Нижнего Новгорода, обслуживает маршруты Т-4 и Т-5. По данным городского департамента транспорта, этот перевозчик также обслуживает пригородные маршруты. В частности, Т-303 Нижний Новгород — Бор, на котором проезд в одну сторону как раз и стоит 30 рублей.

«Ни один из частных перевозчиков Нижнего Новгорода не возит по 30 рублей», — подчеркнул в заключение Сергей Клёнов.

Напомним, что в общественном транспорте Нижнего Новгорода c 15 августа стоимость одной поездки составляет 28 рублей.