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17:50 (мск), источник: НТА-Приволжье

Водитель маршрута Т-52 в Нижнем Новгороде самовольно продавал билеты номиналом в 30 рублей

Как сообщил агентству «НТА-Приволжье» пресс-секретарь департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Сергей Клёнов, ни один из частных перевозчиков не уведомлял департамент о росте стоимости проезда до 30 рублей.

В начале недели нижегородцы пожаловались, что на маршруте Т-52, который обслуживает ИП Саратовцев С. В., проезд стал стоить 30 рублей, а билеты выдавались от имени ООО «Автоспутник» с проставленной стоимостью в 30 рублей. Однако, как объяснил собеседник агентства, водитель самовольно продавал несоответствующие маршруту и стоимости билеты. Согласно информации, в своё оправдание мужчина отметил, что «продавал билеты по 28 рублей, но пассажиры сдачу не брали». Откуда он взял несоответствующие маршруту билеты, в настоящее время руководство компании выясняет.

Кроме того, 13 сентября появилась информация о продаже билетов по 30 рублей у перевозчика ООО ТП «Нижегородец», который, согласно реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок Нижнего Новгорода, обслуживает маршруты Т-4 и Т-5. По данным городского департамента транспорта, этот перевозчик также обслуживает пригородные маршруты. В частности, Т-303 Нижний Новгород — Бор, на котором проезд в одну сторону как раз и стоит 30 рублей.

«Ни один из частных перевозчиков Нижнего Новгорода не возит по 30 рублей», — подчеркнул в заключение Сергей Клёнов.

Напомним, что в общественном транспорте Нижнего Новгорода c 15 августа стоимость одной поездки составляет 28 рублей.

Также внедрена тарифная линейка, предусматривающая возможность бесплатной пересадки в течение часа либо 90 минут при оплате электронным кошельком.

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