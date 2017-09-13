«Тебе не тяжело?» Инвалид-общественник — о своём пути

«Я беру тебя на работу, но с условием, что никогда не услышу, что тебе тяжёло, не на чем приехать и что ты чего-то не можешь», — говорил первый работодатель инвалиду-колясочнику Валентине Шмаковой. О том, как она попала в депутатское кресло Кемеровского областного Совета народных депутатов и стала председателем Кемеровской организации Всероссийского общество инвалидов, мы узнали у неё самой.

Валентина Шмакова, будущий депутат и, наверное, самый известный инвалид в Кузбассе, родилась в 1954 году в Белове. В те годы многие болели полиомиелитом — острым вирусным заболеванием, которое может привести к параличу мышц. Это сейчас от болезни детей прививают, и она не кажется такой страшной, но в те годы маленькая Валя стала одной из жертв вируса. Около года врачи не могли определить, что за недуг нарушил состояние беловчанки, а как только обнаружили его, стали отправлять на лечение. Санатории, реабилитация, лекарства, боль — всё было в жизни Вали, но спасти от костылей и коляски это не помогло.

«Меня не жалели».

Училась Валентина в обычной школе, за что сейчас благодарит своих родителей — её не жалели сверх меры. Конечно, помогали, но не давали прогуливать уроки даже в ненастную погоду и раздавали домашние обязанности наравне со всеми: «Встала? Заправь кровать». Убирали снег: «Держи совок, твоя завалинка». Слово «инвалид» по отношению к себе Валентина услышала лишь после 25 лет.

Училась Шмакова хорошо и с одноклассниками дружила. Помимо дружелюбности Валя отличалась открытостью: охотно делилась сделанным домашним заданием и помогала на контрольных. В 60-е годы в школах только вводили кабинетную систему, теперь каждый предмет учителя должны были проводить в отдельном кабинете. Но из-за особенностей Шмаковой её класс оставили доучиваться по старой системе, когда педагоги сами приходили к школьникам в их учебную комнату. За это однокашники Вале были очень благодарны — не нужно было ходить туда-сюда.

В школе девушка страстно увлекалась физикой и математикой, но в институте на эти факультеты попасть не удалось — не взяли по состоянию здоровья. Вариантов, куда пойти, оказалось достаточно, но Валентина выбрала, как самый непонятный в то время, юридический и, как сейчас признаётся, не прогадала: после окончания её сразу же взяли юристом на швейную фабрику в Белове, где Шмакова отработала десять лет. Было тяжело. Поблажек не давали, работала со всеми наравне. Три года на работу и с работы она ездила на такси, пока родители не приобрели первый «Запорожец» и не решили транспортную проблему дочери.

В 1985 году жизнь метнула Валентину в железнодорожное училище № 5, где она стала работать преподавателем истории. Директор от педагога с особенностями был в шоке, спас от потери вакантного места Валю страшный в то время дефицит учителей. Учебников не было, преподавать приходилось по газетам, но Шмакову это не напугало. Ученики не понимали и удивлялись: «Как так, учитель на костылях!» Валентина свои недостатки пыталась скрыть в форме игры, полушутя строжилась и давала понять: «Спуску не будет!» Да и сам гуманитарный предмет — история — помогал понимать друг друга. Бывшие выпускники со своей учительницей общаются до сих пор. Через пару лет начали создавать организации инвалидов, которые дошли и до Белова, и Валентину, вступившую на путь общественника уже давно (девушке до всего было дело), выбрали в председатели местного отделения. Пришлось совмещать две работы, однако последняя перевесила.

Проще всего ничего не делать.

С 2006 года Валентину Шмакову избрали председателем областного отделения Всероссийского общества инвалидов, но место жительства женщина не поменяла (возможности переехать не было), поэтому до сих пор каждый день она ездит на работу из Белова. И каждый день наша улыбчивая, с педагогической строгостью и бесконечной добротой героиня решает посильные задачи, важные не только для инвалидов, но и обычных людей: подписать документы к сдаче дома, придумать, как правильно построить пандус, наградить талантливого ребёнка, проверить доступность больницы. «Я всегда считала, что человек может больше, чем он думает, и нужно использовать все возможности — сидеть на месте нет смысла. Нужно слушать себя и делать то, что тебе нравится. Если ты всерьёз хочешь чем-то заниматься, у тебя появятся и возможности, и способы, как это делать», — уверена Шмакова. И правда. Не каждая здоровая женщина имеет 25 лет трудового и общественного стажа.

Сейчас Валентина Ивановна может позволить себе периодически носить на ногах специальные ортопедические аппараты весом 10 кг, благодаря которым женщина встаёт без посторонней помощи и совершает несложные передвижения — к примеру, поднимается на две-три ступеньки. Сидеть на коляске гораздо проще, но это не в характере Валентины Ивановны — выбирать самый лёгкий путь.