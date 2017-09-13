Депутат Лебедев установит пандус в доме лишенной рук девочки-инвалида
Депутат Госдумы Игорь Лебедев после резонанса вокруг его записи о
Депутат Госдумы Игорь Лебедев после резонанса вокруг его записи о
«Мы уже связались с мамой этой девочки. В пятницу она придет ко мне в кабинет, мы с ней встретимся и… решим вопрос срочной установки пандуса в подъезде, где она живет. Считайте, что он уже стоит», — сказал Лебедев.
Ранее в среду конфликт прокомментировал отец депутата, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он призвал брать опеку над уже родившимися
В минувший вторник, сообщал портал iz.ru, Лебедев опубликовал у себя в «Живом журнале» видеоролик с безрукой девочкой, сделанный ее матерью. В своей записи он отметил, что сегодня врачи могут узнавать о патологии ребенка до родов. «А когда в страдание превращается вся жизнь — от начала и до конца — это омерзительно», — написал он. По его мнению, такие случаи не могут считаться проявлением гуманности.