Депутат Лебедев установит пандус в доме лишенной рук девочки-инвалида

«Мы уже связались с мамой этой девочки. В пятницу она придет ко мне в кабинет, мы с ней встретимся и… решим вопрос срочной установки пандуса в подъезде, где она живет. Считайте, что он уже стоит», — сказал Лебедев.

Либерал-демократ добавил, что не хотел обижать мать ребенка, которая стала «заложницей этой ситуации». В случае, если мэрия откажется от выполнения работ, он пообещал установить пандус за свой счет.

Ранее в среду конфликт прокомментировал отец депутата, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он призвал брать опеку над уже родившимися детьми-инвалидами, которые оказываются в приюте. По словам Жириновского, «патология идет во всем мире», поэтому необходимо спасать человечество.