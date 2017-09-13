Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Военная техника Украины двинулась к границам Крыма (видео)
9 советов тем, кто любит поесть и хочет сохранить фигуру
Стало известно о бизнесе сына Грефа
В России изобрели летающий мотоцикл, которому в мире нет аналогов
Гарантирует ли топовый вуз успешную карьеру
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
СМИ: Лолита Милявская удивила Сеть снимком в микрошортах
"Маразм": Аксёнов о заявлении ЕС о выборах в Крыму
Захарова прокомментировала приговор россиянина к смертной казни
Родители, спасая сына, упали в кратер вулкана
"Забыла купальник": звезда "Дома-2" снялась у бассейна - СМИ
СМИ Франции заявили, что США не сверхдержава – СМИ
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
16:55 (мск), источник: Известия

Депутат Лебедев установит пандус в доме лишенной рук девочки-инвалида

Депутат Госдумы Игорь Лебедев после резонанса вокруг его записи о девочке-инвалиде установит пандус в доме, где она живет. Об этом вице-спикер нижней палаты парламента, член фракции ЛДПР заявил в среду журналистам «РИА Новости».

«Мы уже связались с мамой этой девочки. В пятницу она придет ко мне в кабинет, мы с ней встретимся и… решим вопрос срочной установки пандуса в подъезде, где она живет. Считайте, что он уже стоит», — сказал Лебедев.

Либерал-демократ добавил, что не хотел обижать мать ребенка, которая стала «заложницей этой ситуации». В случае, если мэрия откажется от выполнения работ, он пообещал установить пандус за свой счет.

Ранее в среду конфликт прокомментировал отец депутата, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он призвал брать опеку над уже родившимися детьми-инвалидами, которые оказываются в приюте. По словам Жириновского, «патология идет во всем мире», поэтому необходимо спасать человечество.

В минувший вторник, сообщал портал iz.ru, Лебедев опубликовал у себя в «Живом журнале» видеоролик с безрукой девочкой, сделанный ее матерью. В своей записи он отметил, что сегодня врачи могут узнавать о патологии ребенка до родов. «А когда в страдание превращается вся жизнь — от начала и до конца — это омерзительно», — написал он. По его мнению, такие случаи не могут считаться проявлением гуманности.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Денис Мантуров: «Беспилотники еще не скоро выйдут на дороги»
Цены стремятся вниз
Задержан замглавы ФСИН Олег Коршунов
В Египте предложили отменить въездные визы для туристов из РФ
Белых сравнил себя с Юрием Деточкиным
Глава JPMorgan: стоимость биткоина может достичь $20 тысяч
В Москве эвакуируют вокзалы, вузы и ТЦ из-за звонков о бомбе
Самый высокооплачиваемый футболист мира отстранен от игр за вес
В Испании завели 700 дел на мэров каталонских городов
Спорт
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл «Бенфику» в матче ЛЧ Ранее ЦСКА ни разу не начинал групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
Jaguar представил универсал XF с роскошнейшей «панорамой» Посмотрите на эту панорамную крышу, одну из самых больших в индустрии — её площадь составляет 1,6 «квадрата»!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Сбербанк ожидает ставки по ипотеке ниже 7%
Стало известно, сколько денег потратили на парк «Зарядье»
Для расширения Кутузовского проспекта изымут недвижимость
В России будут по-новому оценивать объемы ввода жилья
Леди
В моду вошли кожаные чапсы (фото) Редакция «Леди Mail.Ru» поговорила с российскими дизайнерами и байерами о самых интересных тенденциях осени
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь