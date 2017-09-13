Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Военная техника Украины двинулась к границам Крыма (видео)
Ученые выяснили, как правильно вести сидячий образ жизни
Стало известно о бизнесе сына Грефа
Что будет с рублем к зиме
Гарантирует ли топовый вуз успешную карьеру
Самые привлекательные гражданства мираКак бы талантлив ни был человек, потолок его возможностей в большинстве случаев определяется тем местом, где он где живет. Теперь быть россиянином стало выгоднее
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Лолита в микрошортах похвасталась стройными ногами - СМИ
"Маразм": Аксёнов о заявлении ЕС о выборах в Крыму
Журнал, назвавший Путина собакой, ответил посольству России
Эрдоган ответил США на критику сделки с Россией
"Забыла купальник": звезда "Дома-2" снялась у бассейна - СМИ
СМИ Франции заявили, что США не сверхдержава – СМИ
Соловьев заявил о начале «канальных войн» из-за шутки Урганта
Стало известно о бизнесе сына Грефа
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
17:09 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

С 14 сентября в Казани частично закроется ул. Набережная

Временное ограничение продлится до 6 октября.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 13 сентября). С 14 сентября до 6 октября в Казани частично закроется ул. Набережная. Движение будет ограничено от дома № 21 до ул. Дорожная.

С 29 сентября до 2 октября полностью закроется проезжая часть ул. Дорожная в месте пересечения с ул. Правды.

Ограничение связано с прокладкой водопровода, сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани. Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Казанцы могут поддержать акцию по подписанию личной декларации о бережном отношении к энергоресурсам
Задержан замглавы ФСИН Олег Коршунов
В Египте предложили отменить въездные визы для туристов из РФ
Белых сравнил себя с Юрием Деточкиным
Глава JPMorgan: стоимость биткоина может достичь $20 тысяч
В Москве эвакуируют вокзалы, вузы и ТЦ из-за звонков о бомбе
Самый высокооплачиваемый футболист мира отстранен от игр за вес
В Испании завели 700 дел на мэров каталонских городов
Спорт
Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл «Бенфику» в матче ЛЧ Ранее ЦСКА ни разу не начинал групповой этап Лиги чемпионов с победы
Авто
Jaguar представил универсал XF с роскошнейшей «панорамой» Посмотрите на эту панорамную крышу, одну из самых больших в индустрии — её площадь составляет 1,6 «квадрата»!
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Московскую реновацию могут отдать туркам
Цены на новостройки упали до рекордного уровня
Для ипотечных заемщиков готовят нововведения
Проблемы ипотечников решит специальная комиссия
Леди
В моду вошли кожаные чапсы (фото) Редакция «Леди Mail.Ru» поговорила с российскими дизайнерами и байерами о самых интересных тенденциях осени
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь