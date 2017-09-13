С 14 сентября в Казани частично закроется ул. Набережная
Временное ограничение продлится до 6 октября.
Временное ограничение продлится до 6 октября.
(Город Казань KZN.RU, 13 сентября). С 14 сентября до 6 октября в Казани частично закроется ул. Набережная. Движение будет ограничено от дома № 21 до ул. Дорожная.
С 29 сентября до 2 октября полностью закроется проезжая часть ул. Дорожная в месте пересечения с ул. Правды.
Ограничение связано с прокладкой водопровода, сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани. Исполнительный комитет города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.