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17:40 (мск), источник: Volga News

Скоростной маршрут Самара — Ширяево отменяется с 16 сентября

С 16 сентября скоростное судно на подводных крыльях «Восход» перестанет ходить на маршруте Самара — Ширяево.

Как сообщает Самарское речное пассажирское предприятие, это связано с переходом работы самарских судов на осеннее расписание.

Изменения коснулись и программы экскурсионного тура в Ширяево на «Восходе», который состоится 16 сентября.

Экскурсанты отправятся в Ширяево от речпорта Самары в 13:45 на скоростном маршруте «Самара — Тольятти». В 14:30 ожидается прибытие в Ширяево, до 16:00 для гостей проведут пешеходную экскурсию, в 17:15 закончится экскурсия в «Музей летучей мыши». В 18:00 судно отчалит от пристани Ширяево, а в 18:45 ожидается прибытие в Самару.

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