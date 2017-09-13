Скоростной маршрут Самара — Ширяево отменяется с 16 сентября
С 16 сентября скоростное судно на подводных крыльях «Восход» перестанет ходить на маршруте Самара — Ширяево.
С 16 сентября скоростное судно на подводных крыльях «Восход» перестанет ходить на маршруте Самара — Ширяево.
Как сообщает Самарское речное пассажирское предприятие, это связано с переходом работы самарских судов на осеннее расписание.
Изменения коснулись и программы экскурсионного тура в Ширяево на «Восходе», который состоится 16 сентября.
Экскурсанты отправятся в Ширяево от речпорта Самары в 13:45 на скоростном маршруте «Самара — Тольятти». В 14:30 ожидается прибытие в Ширяево, до 16:00 для гостей проведут пешеходную экскурсию, в 17:15 закончится экскурсия в «Музей летучей мыши». В 18:00 судно отчалит от пристани Ширяево, а в 18:45 ожидается прибытие в Самару.