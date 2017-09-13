Актер с ружьем переполошил жителей Каскелена

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 13 сен — Sputnik. Видео с вооруженным ружьем мужчиной, снятое на одной из улиц города Каскелен Алматинской области, переполошило местных жителей.

Читайте также Двое казахстанцев пропали в США

Видео было размещено в одном из пабликов в социальных сетях.

В полиции Алматинской области пояснили, что в Каскелене одна из республиканских телеканалов в настоящее время ведет съемки телесериала.

«Мужчина на видео является актером и держит в руках муляж огнестрельного оружия. Местные власти, в том числе правоохранители, были предупреждены о проводимых киносъемках. С автором видео, выложившим его в Интернет, дирекция телеканала обещала пообщаться», — прокомментировали в пресс-службе департамента внутренних дел.