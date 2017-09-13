Актер с ружьем переполошил жителей Каскелена
Полиция Алматинской области прокомментировала появление в социальных сетях видео с вооруженным мужчиной, разгуливающим в Каскелене.
Полиция Алматинской области прокомментировала появление в социальных сетях видео с вооруженным мужчиной, разгуливающим в Каскелене.
АСТАНА, 13 сен — Sputnik. Видео с вооруженным ружьем мужчиной, снятое на одной из улиц города Каскелен Алматинской области, переполошило местных жителей.
Видео было размещено в одном из пабликов в социальных сетях.
В полиции Алматинской области пояснили, что в Каскелене одна из республиканских телеканалов в настоящее время ведет съемки телесериала.
«Мужчина на видео является актером и держит в руках муляж огнестрельного оружия. Местные власти, в том числе правоохранители, были предупреждены о проводимых киносъемках. С автором видео, выложившим его в Интернет, дирекция телеканала обещала пообщаться», — прокомментировали в
Позже видео было удалено из паблика.