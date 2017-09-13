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16:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Кино-квест о тайнах и истории города снимают в Петербурге

В городе на Неве начались съемки полнометражного фильма «Легенды Петербурга. Ключ времени».

Источник: РИА "Новости"

Улицы, реки. Каналы и исторические здания Северной столицы украсили собой не одну кинокартину, не только отечественного, но и зарубежного кинематографа. На этот раз они стали декорациями для приключенческой истории, посвященной тайнам города.

Фильм «Легенды Петербурга. Ключ времени» — проект киностудии ЛенДок. Съемки продлятся с сентября по декабрь 2017 года на улицах города и Ленинградской области.

— Мы решили снять фильм про Петербург, конечно же, от большой любви к городу и его тайнам. Но это не сказка для семейного просмотра, это скорее триллер или даже психологическая драма, — рассказывает продюсер фильма Алексей Тельнов.

В основе картины девочки Ксюши. Попадая в приемную семью, она понимает, что может все это потерять в один миг. Её отец — писатель, а мать — художница подвергаются опасности, о которой сами ничего не подозревают. За ними охотится тёмные силы потустороннего Петербурга, и только Ксюша со своим другом домовым Парамоном смогут остановить злодеев.

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