Кино-квест о тайнах и истории города снимают в Петербурге

Источник: РИА "Новости"

Улицы, реки. Каналы и исторические здания Северной столицы украсили собой не одну кинокартину, не только отечественного, но и зарубежного кинематографа. На этот раз они стали декорациями для приключенческой истории, посвященной тайнам города.

Фильм «Легенды Петербурга. Ключ времени» — проект киностудии ЛенДок. Съемки продлятся с сентября по декабрь 2017 года на улицах города и Ленинградской области.

— Мы решили снять фильм про Петербург, конечно же, от большой любви к городу и его тайнам. Но это не сказка для семейного просмотра, это скорее триллер или даже психологическая драма, — рассказывает продюсер фильма Алексей Тельнов.