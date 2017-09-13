Около 200 дворовых территорий благоустроят в Иркутске

Источник: Вести Иркутск

Программа «Формирование комфортной городской среды» в этом году набрала небывалые темпы, говорят городские власти.

— Обязательно одно из условий: это активная позиция жителей, их инициатива. Это решение собственников, которые должны были проголосовать за благоустройство в своём дворе. И определить перечень работ, которые должны быть сделаны. Подготовив данное решение, они должны подать заявку в округ, и после этого двор уже участвует в программе, — говорит заместитель мэра Иркутска, председатель комитета городского обустройства Елена Фёдорова.

Взять, к примеру, территорию бывшего ИВАТУ. Улица Ядринцева. Земля здесь по-прежнему в собственности Минобороны и раньше благоустраивать её город не мог. Но благодаря участию в федеральной программе для масштабных работ на улице Ядринцева направлено три с половиной миллиона рублей. Здесь тоже будет новый асфальт, расширят парковку, оборудуют дополнительные тротуары и дорожки и обустроят детскую спортивную площадку.