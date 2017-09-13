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17:53 (мск), источник: Вести Иркутск

Около 200 дворовых территорий благоустроят в Иркутске

Спешат успеть до 20 октября. И вот тогда почти 200 дворов Иркутска преобразятся. Там установят 23 детских и 43 спортивных площадки, проведут освещение, а ещё в городе уложат почти 130 тысяч квадратных метров нового асфальта.

Источник: Вести Иркутск

Программа «Формирование комфортной городской среды» в этом году набрала небывалые темпы, говорят городские власти.

— Обязательно одно из условий: это активная позиция жителей, их инициатива. Это решение собственников, которые должны были проголосовать за благоустройство в своём дворе. И определить перечень работ, которые должны быть сделаны. Подготовив данное решение, они должны подать заявку в округ, и после этого двор уже участвует в программе, — говорит заместитель мэра Иркутска, председатель комитета городского обустройства Елена Фёдорова.

Взять, к примеру, территорию бывшего ИВАТУ. Улица Ядринцева. Земля здесь по-прежнему в собственности Минобороны и раньше благоустраивать её город не мог. Но благодаря участию в федеральной программе для масштабных работ на улице Ядринцева направлено три с половиной миллиона рублей. Здесь тоже будет новый асфальт, расширят парковку, оборудуют дополнительные тротуары и дорожки и обустроят детскую спортивную площадку.

А подать заявку на благоустройство дворов уже в следующем году по программе «Формирование комфортной городской среды» можно до 1 октября. Вся информация есть на сайте администрации Иркутска.

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